朝鮮：“疑似感染新冠病毒的‘脫北者’回到朝鮮……，封鎖開城”. July. 27, 2020 07:48. by 崔智善, 申圭鎭 aurinko@donga.com,newjin@donga.com. 朝鮮表示，因壹名疑似感染新冠病毒的‘脫北者’再次回到開城，封鎖了開城。這是朝鮮首次公開表示發生了新冠疫情。韓國軍方認為正如朝鮮的說法有“脫北者”重新回到朝鮮，正在調查其原委。這意味著韓國的防疫及軍事警戒也有漏洞，因此預計將引起爭議。 朝鮮中央通訊社26日報道稱：“在開城市發生了疑似感染惡性病毒的越境逃逸者在3年後非法越過分界線，於7月19日回到家鄉的緊急事件。”朝中社報道稱，對此，朝鮮國務委員會委員長金正恩25日召開勞動黨中央委員會政治局緊急擴大會議，宣布從24日開始進入封鎖的開城地區進入緊急狀態，並發布了國家緊急防疫體系向最大緊急體系過渡的特級警報。 對於“脫北”居民再次入朝的主張，韓國軍聯合參謀本部26日表示，“軍方已經指定了部分人員，正在和相關機關緊密合作，進行確認”。對此，韓國軍方認為，2017年歸順韓國的金某最近對金浦、江華、喬桐島壹帶進行了事前踩點，目前正在調查具體情況。據悉，到目前為止，很有可能不是通過地面，而是通過漢江入海口遊到朝鮮。朝鮮中央通訊社稱：“嚴正指責了相關地區前沿部隊（邊境地區部隊）松懈的戰線警戒執勤實況”，“黨中央軍事委員會接到對發生事件負有責任的部隊的集中調查結果報告後，討論決定給予嚴重處罰並尋求對策。”

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