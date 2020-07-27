超高齡社會日本甚至出現80歲退休的公司. July. 27, 2020 07:48. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 在日本出現了將退休年齡延長到80歲的公司。日本早在2006年就進入超高齡社會，但“80歲退休制”的登場尚屬首次。 26日，據《日本經濟新聞》報道，總部設在橫濱的家電銷售企業“野島”制定了全體職員可以工作到80歲的制度。該公司的退休年齡從原來的65歲一下子延長了15年。適用對象是不分工種，達到3000多名的全體職員。即，從65歲開始以健康狀態和工作態度為基礎，以1年為單位延長合同。65歲以後的工作形態和報酬體系等尚未確定。 相關公司表示：“對於有健康做後盾、有工作欲望的職員，將討論即使過了80歲也能繼續工作的方案。” 65歲以上人口比例超過20%的超高齡社會日本，將從明年4月開始實施《高齡者雇傭穩定法》，要求企業必須努力給職員或求職者提供到70歲的就業機會。據悉，在針對“70歲現役社會”實施該法之前，野島為提高老年人才的利用率，決定率先引入80歲退休制。

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