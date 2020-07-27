MS創始人比爾-蓋茨：韓國在新冠病毒疫苗研發方面處於先導地位. July. 27, 2020 07:49. by 黃炯? constant25@donga.com. 美國微軟（MS）公司創始人、“比爾&梅琳達蓋茨基金會”主席比爾•蓋茨（照片）12月20日致函文在寅總統稱“韓國政府應對新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）的做法給了我很大的感觸”，並表示希望進一步加強韓國政府和蓋茨基金會的合作。 青瓦臺副發言人尹載寬在26日的記者會上表示：“蓋茨會長對文在寅總統像現在這樣困難的時期所表現出的領導力以及總統夫婦為世界保健所做的努力表示感謝。希望進一步加強韓國政府和蓋茨基金會的合作，在應對新冠疫情和其他全球保健課題等方面與文總統一起共事。”文總統與蓋茨主席在今年4月的電話通話中討論了新冠疫情應對措施，而蓋茨主席發送書函尚屬首次。 據青瓦臺稱，蓋茨主席評價稱，“在優秀的防疫和民間領域的疫苗開發等方面，韓國一直處於先導地位。”他還說：“由蓋茨基金會支援研究開發的SK生物科學公司若能成功研發出新冠疫苗，那麽從明年6月開始，有望年均生產2億劑疫苗。期待通過在韓國開發的疫苗，在世界各國處於困境的人能夠得到實惠。” 蓋茨主席在信函中還表示，將擴大對以增進世界公共衛生為目標的“全球健康技術研究基金會（Right Fund）”的出資規模。全球健康技術研究基金會是2018年由韓國保健福祉部和蓋茨基金會、韓國生命科學企業聯合打造的非盈利基金會，通過該基金會發掘應對傳染病技術的有前途的課題，到2022年為止，將支援500億韓元。韓國政府和蓋茨基金會計劃分別出資250億韓元和125億韓元，擴大出資規模。青瓦臺相關人士解釋說：“韓國政府在決定是否要擴大出資規模後，將立即對外公布。” 蓋茨主席還對韓國方面在上月召開的全球疫苗峰會上表明對世界疫苗免疫聯合（Gavi）的貢獻意誌表達了感謝。另外，蓋茨主席還對金正淑女士最近被國際疫苗研究所（IVI）推舉為韓國後援會名譽會長表示祝賀，並對金正淑支持國際社會為治療新冠肺炎和公平公正分配疫苗攜手合作表示敬意。金女士8日被選為國際疫苗研究所韓國後援會第4任名譽會長，歷任名譽會長由第1任李姬鎬女士、第2任權良淑女士、第3任金潤玉女士等總統夫人擔任。

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