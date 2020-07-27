無論是修憲還是憲法法院裁決，執政黨黨首都當作自己囊中之物來對待. July. 27, 2020 07:49. . 共同民主黨代表（黨首）李海瓚24日訪問世宗市時表示：“如果修改憲法，規定‘大韓民國的首都為世宗’，世宗市行政首都問題將徹底解決。”在共同民主黨院內代表金泰年20日在國會交涉團體代表演說中突然提出“行政首都遷移論”後，又表示有可能推進修改憲法。 金泰年院內代表提出行政首都遷移論後，政界指出，2004年憲法法院提出“大韓民國首都為首爾”的慣例憲法，做出了違憲判決，因此如果不進行修憲，並不容易。當時，執政黨內部主流意見是，如果國會通過朝野協議進行立法，就可以突破違憲是非。但是，李海瓚代表又進壹步，聲稱改掉憲法就行了。 旨在修改憲法的全民公投，或是總統提議修憲案，或者要得到國會在籍議員三分之二以上的贊成才能進行。李海瓚代表之所以像似乎不是什麽難事壹樣提出改憲，是因為執政黨在4·15議會選舉中獲得了壓倒性的勝利，有擁有接近國會三分之二議席的自信墊底。 李海瓚代表還表示：“應該履行更新憲法法院判決的程序。當時的憲法法官都已換人，如果重新走程序，可以朝著體現國民願望的方向前進。”這壹說法是指，憲法法院目前9名法官中有6人是文在寅總統和大法院院長金明洙提名或民主黨推薦的人士，因此有可能得出執政黨所希望的結論。 執政黨代表公言宣稱“修憲即可”“憲法法官都已換人”等言論，這是把憲法視為自己囊中之物的傲慢發言。因為已經掌握了立法部、司法部、行政部的所有權力，所以任何事情都可以隨心所欲，隱隱然有這種想法，因此更加危險。 加上李海瓚代表所說的“首爾是膚淺的城市”等發言，整體上體現了首爾與非首爾的對立格局，試圖營造氛圍。只相信議會選舉的勝利，奔向傲慢和分裂的政治，是沒有未來的。

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