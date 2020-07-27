法之獨裁共和國. July. 27, 2020 07:49. . 最近中國到底和多少國家在爭鬥呢？雖然存在程度上的差異，但產生矛盾的國家至少有15個。而且還是“同時多發性”的戰鬥。 在政治、經濟領域相互產生實質影響的國家至少有4個。與鬧出關閉總領事館這壹史無前例的矛盾的美國，幾乎在所有領域都在鬥爭。與壹度曾是蜜月關系的英國，也因香港問題矛盾日益加深。對於曾因新冠疫情責任問題展開攻防戰的澳大利亞，實施了“禁止牛肉進口”的沈重“壹擊”。與加拿大互稱對方國民是間諜，各逮捕了兩人。 在海上和陸地上，圍繞國境的紛爭國家有11個。在陸地上有4個，在海上有7個，這個數字只計算了最近2∼4個月間中國認為有問題的國家。如果加上表面上沒有爆發矛盾的國家，就會變得更多。 隨著20名印度軍人死亡的消息傳開，與印度的國境矛盾已經成為了國際焦點。已經到了無論什麽時候爆發與印度的戰鬥都不奇怪的地步。雖然鮮為人知，但中國6月初擅自占領了尼泊爾領土的壹個村莊。這裏是70多戶人家居住的“路易村”，但中國稱這裏原來就是西藏領土，動員軍人占領。之後去除了尼泊爾樹立的國境標誌石。 本月初還與不丹發生了主權糾紛。對於相當於汝矣島面積70倍左右的野生生物保護區域，中國主張本來是中國領土，要求對方交出來。與緬甸的關系也不融洽。據緬甸政府2日透露，中國向邊境地區的緬甸反政府武裝勢力和恐怖組織提供武器等，助長了該地區紛爭。緬甸政府懷疑中國的意圖是故意加重混亂，以加強對該地區的支配力後予以吞並。 在海上，中國與圍繞中國南海的6個國家（地區）都發生了矛盾。臺灣、越南、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、文萊。中國主張在南中國海中約90%的領土擁有主權，主張“海上寸土必爭”。本月中旬，中國還在南中國海進行了發射3000枚導彈等大規模軍事演習。對此，印度尼西亞也於25日在南中國海舉行了大規模回應軍事演習，臺灣也增強了軍備。此外，和日本的尖閣列島（中國稱釣魚島）矛盾也非常嚴重。中國海警故意向這裏派遣100多天的巡邏船，刺激著主權紛爭。 截至昨天，中國試圖占領其他國家領土的村莊，將其變成自己的領土，在海上也以類似的方式行動。這是“力量的炫耀”。美國比中國擁有更大的力量，長期以來之所以成為“全球領導者”，其背景是和平和人權等“名分”，這壹點不容忽視。 就算中國在這場戰爭中獲勝，它能否成為“全球領袖”呢？如果不認同不是中國共產黨的價值而是世界價值，那麽很有可能在國際社會上淪為“孤家寡人”。只留下以15比1戰勝對手的“不是傳說的傳說”。

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