美國職棒大聯盟姍姍來遲的開幕，美“新冠肺炎防疫司令塔”福西開球. July. 25, 2020 07:43. by 金培中 wanted@donga.com. 在美國國內新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）累計確診人數超過400萬人的情況下，美國職棒大聯盟（MLB）24日以衛冕冠軍華盛頓國民隊與世界大賽最多冠軍（27次）得主紐約揚基隊的比賽為開端拉開了帷幕。本賽季將成為每支球隊只進行60場比賽的迷你賽季。 在華盛頓國家公園舉行的華盛頓隊與洋基隊的比賽中，美國國家過敏癥和傳染病研究所(NIAID)所長安東尼•福西作為開球者出場，吸引了人們的視線。來自紐約的福西所長是華盛頓隊的鐵桿粉絲。雖然特朗普總統沒有親自來到棒球場，但他邀請洋基隊出身的傳奇終結投手馬裏亞諾•裏維拉和青少年球員到白宮進行投接球，歡迎新賽季的開幕。 在當天舉行的華盛頓隊和洋基隊、洛杉磯道奇隊與舊金山隊（道奇隊球場）的比賽之前，選手們以反對種族歧視的慶祝方式在演奏國歌時落敗。國家公園的投手踏板上刻有意思是“黑人的命也是命”的BLM(black lives matter)。 在正式揭幕戰上，洋基隊憑借新王牌加裏特•科爾的5局1個被安打、失1分的好投球和讓卡勞•斯坦頓的3打點（包括2分本壘打）的出色表現，以4比1（第6局因強降雨判斷提前結束比賽）獲勝。另一場比賽中，道奇隊以8比1完勝舊金山。 “韓國怪物”柳賢振（多倫多藍鳥）將在25日美國佛羅裏達州聖彼德斯堡純品康納室內體育場舉行的與坦帕灣光芒隊的客場比賽中首發出場。坦帕灣隊有柳賢振的東山高中後輩崔誌萬。兩人至今還沒有在美國職業棒球大聯盟中對決過。崔誌萬在接受《坦帕灣時報》采訪時表示：“能與對方正面展開較量感到很榮幸。” 以美國職業棒球大聯盟為起點，在3月以後暫停的美國職業體育將重新啟動。北美冰球聯盟（NHL）和美國職業籃球（NBA）將分別於29日和31日重新舉行聯賽。美國職業橄欖球聯賽(NFL)正在等待9月開幕。暫時都是“無觀眾”比賽。 相反，對推遲到明年舉行的東京奧運會相關對外形象頗費心思的日本，在確診患者沒有減少的情況下，在韓美日三國中，首先允許觀眾入場。職業棒球和職業足球從10日開始最多允許5000名（體育場可容納人數的50%以下）觀眾進入賽場觀賽，之前以無觀眾形式進行的相撲也從19日開始允許觀眾入場。

한국어