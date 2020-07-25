既不能過分貶低“脫北者”，也不能進行“色彩論”攻擊. July. 25, 2020 07:43. . 在23日舉行的對統壹部部長候選人李仁榮的國會人事聽證會上，“脫北”外交官出身的太英浩議員問道：“李候選人還是主體思想上的信奉者嗎？沒有找到妳是什麽時候如何轉變思想的”。隨後，執政黨人士壹致對太英浩展開了批判攻勢。共同民主黨最高委員樸光溫昨天表示，“要求公開宣布思想轉變是過去人民審判時的胡言亂語”，最高委員薛勛表示，“必須就反憲法的妄言向國民道歉”。 青瓦臺行政官出身的文正福議員在社交媒體上表示：“這不該是在朝鮮受到待遇生活之後逃走的人該說的話。看起來是叛徒的瘋狂。”雖然後來刪除了該文章，但是國會議員對冒著生命危險逃離朝鮮獨裁體制來到自由大韓民國懷抱的太英浩議員進行指責，簡直難以相信這是國會議員的發言。 執政黨人士對太英浩議員說，“妳應該進壹步學習民主主義”，將“脫北者”當作外來人進行詆毀，這種行為絕對不能容忍。因為居住在國內的“脫北者”人數達到了3萬多人，“脫北者”出身的人可以作為國民的代表堂堂正正地站出來，表現出了多樣性和包容性，而這是對我國民主水平的褻瀆。 作為經歷過反人權的朝鮮體制的太英浩議員，李仁榮候選人對“民族解放（NL）路線”掌握主導權的全國大學生代表協議會第壹期議長被拘留的過去經歷懷有疑心。因此，從這壹思路出發，即使質疑他是否適合擔任與朝鮮政權打交道的統壹部部長，太議員使用“思想轉變”等措辭加以指責，也是不恰當的。 雖然有必要嚴格驗證李仁榮對朝鮮體制和韓半島狀況的過去認識如何、現在如何等，但應該避免像過去獨裁政權的“顏色論”攻勢那樣，在提問時帶著偏見產生打上烙印效果的方式。思想轉變制度在獨裁政權時期曾被惡意利用為壓制民主化運動的手段，在侵犯憲法保障的思想自由等爭議後，於1998年金大中政府執政後被廢除。 不管是“脫北者”出身的第壹位選區國會議員太英浩議員，還是總管對朝政策的李仁榮候選人和共同民主黨，如果都同意自由民主這壹憲法的價值和精神，就不能把這次事件當作“妳被逮住了”的政治鬥爭。現在不應該陷入朝鮮所希望的韓國內部矛盾，而是應該共享和縮小彼此的認識分歧。

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