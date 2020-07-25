不能只相信水銀柱. July. 25, 2020 07:43. . 雖然韓國沒有受到大的損失，但是給中國和日本帶來巨大損失的今年梅雨季節，預計也將於下周結束。現在我們要準備的是即將到來的夏季酷暑。壹到冬天氣溫就降至零下68度、被稱為世界上最冷地區的俄羅斯別爾霍揚斯克的水銀柱氣溫達到歷史最高的38度，預示著今夏的高溫天氣非同尋常。 炎熱與我們的生存息息相關。因為身體的體溫是36.8度，想要保持壹定的溫度，所以如果馬上體溫高出3度以上，持續數小時，生命就會變得危險。如果體溫升高，皮膚表面會出汗，有助於發熱快速發散。但如果濕度高，即使溫度相同，汗也不容易蒸發。 以反映溫度和濕度的濕球溫度（TW）為基準，如果達到35度，汗就不會再蒸發，我們的身體將無法排出熱量。這也是35度的濕球溫度被稱為“生存極限溫度”的原因。美國加利福尼亞理工大學研究團隊表示，在亞洲的印度河流域、中東波斯灣的紅海海岸地帶、北美西南部海岸地帶等地已經記錄到了35度以上的濕球溫度。 雖然濕球溫度也很生疏，但還有壹個溫度需要我們註意。那就是與輻射熱相關的黑球溫度。因為即使是相同的氣溫、相同的濕度，根據輻射熱我們身體感受到的熱壓也不相同。如果說濕球溫度與我們身體的自律管理有關，那麽黑球溫度與我們身體遭受的損失有著很深的關聯。 最終，只有同時了解濕球溫度和黑球溫度，才能真正了解人體所經歷的炎熱。為此準備的就是同時考慮氣溫和輻射熱、濕度的溫熱指數（WBGT·Wet-Bulb Globe Temperature）。美國國防部為減少訓練兵野外訓練時的溫熱病危害而開發的溫熱指數，目前由日本和澳大利亞氣象廳公布。 在韓國，首爾市最能充分利用溫熱指數。首爾市去年在850多處設置了物聯網城市數據傳感器，將溫熱指數作為主要城市環境指標。特別是在陽川區，在18個城市數據傳感器上設置了黑球溫度計，用於測定溫熱指數。據該數據顯示，即使是同樣的球，根據位置的不同，溫熱指數也會出現25.7和29.1之間最高達3.4的差距。該指數最低的地方只要攝取充足的水分，就可以進行30分鐘以下的運動，但最高的地方則要避免劇烈運動。 至今為止，我們經常是只相信水銀柱數字來判斷炎熱。但是要銘記，水銀柱所指的數字和我們身體感受到的暑熱不同，要制定符合自己身體的應對方案。另外，應該制定以學校或野外工作崗位為中心，考慮溫熱指數的行動方針。希望所有國民能更準確地掌握自己身體感受到的炎熱，並期待能夠智慧地克服炎熱的壹天到來。

한국어