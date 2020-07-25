成為公式化的文在寅政府“周五人事”. July. 25, 2020 07:43. by 黃炯? constant25@donga.com. “周五發表，到這個程度現在已經是公式了。” 這是青瓦臺24日對1名首席秘書和4名秘書進行人事調整後，執政黨做出的反應。因為此前青瓦臺幾乎都在周五公布了部長級等主要任命職位。 最近的人事變動——國家情報院院長、統壹部部長、青瓦臺國家安保室長的更替，是在星期五的本月3日，國民權益委員長和警察廳的人事變動也是在星期五的上個月26日。此前，部長級的國務協調室長人事安排也是在5月8日的星期五，最近實施的大規模內閣改組——去年8月的內閣改組也是星期五。 對此，青瓦臺相關人士表示：“人事程序上剛好集中在周五。”通常經過周初會議等程序，最快在周四下午或周五，最遲在周日之前通過文在寅總統的決心作出決定的情況很多。 但是，有人指出，青瓦臺是不是為了最大限度地減少負面輿論，把影響較小的星期五選定為人事安排。美國政界也把星期五稱為“扔垃圾的日子（TAKEOUT THE TRASH DAY）。”這是對利用周六讀報的人少這壹點、選擇在周五集中發布負面新聞的諷刺。 實際上，不僅是人事問題，政府政策也集中在周五公布。教育部在2018年8月17日發表了《2022年高考改革案》，2018年12月14日保健福利部公開了國民年金改革案。機務司令部於2018年7月20日制定的《戒嚴令討論文件》詳細資料和2018年11月9日撤換前經濟副總理兼企劃財政部部長金東淵和前總統政策室長張夏成也都是在星期五完成的。

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