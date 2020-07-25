國內職業棒球從明天開啟允許觀眾現場觀戰，人數控制在體育場可容納人數的一成範圍內. July. 25, 2020 07:43. by 金培中 wanted@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）而被關閉的棒球場觀眾席將在時隔82天後重新開放。 韓國國務總理丁世均在24日舉行的應對新冠疫情中央災難安全對策本部會議上表示：“期待通過網絡助威彌補遺憾的眾多國民重新進入體育場觀賽。將在徹底遵守防疫守則並控制觀眾人數的情況下小規模放開體育賽事。” 因此，從5月5日開幕後一直以“無觀眾比賽”形式進行的職業棒球聯賽將從26日開始允許觀眾現場觀戰。入場規模暫時控制在體育場可容納人數的一成範圍內。職業足球也將從下月1日開始允許觀眾入場。考慮到防疫情況，觀眾規模將逐漸擴大。職業高爾夫球賽事則將空場舉行至下月底，再視情況決定是否放開觀眾入場。但是，光州、全南等實行保持社交距離第2階段的地區，在降級以後允許觀眾入場。 職業棒球從26日在首爾蠶室（LG-鬥山）、高尺巨蛋（樂天-Kiwoom）、水原（NC-KT）等舉行的比賽開始，就可以看到球迷坐在觀眾席上的風景。由於入場券只能在網上預售，所以各球隊計劃從25日上午開始開設預售網站，方便球迷購買入場券。蠶室球場和水原KT Wiz Park可以分別可容納2400名和2100名觀眾。同一天在光州舉行的三星-KIA戰，由於光州市實施的保持社交距離第2階段至少要維持到本月29日，因此，比賽仍將以“無觀眾”的方式進行。由於大田市正在進行的‘保持高強度的社交距離運動’要持續到26日，因此韓華隊將從27日開始允許觀眾入場。 韓國棒球委員會（KBO）決定根據1日發表的“應對新冠疫情第三次統一手冊”控制觀眾入場規模。購買入場券的程序也比平時復雜。為了掌握新冠肺炎確診患者的動向，只接受網上信用卡的預購，並在預購頁面明示新冠疫情相關安全守則後，再尋求同意程序。如果不同意，就無法預售。在體育場出入口，通過QR碼認證程序再次確認身份。 所有觀眾在賽場上必須戴口罩，在賽場出入口進行的發熱檢查中，如果體溫超過37.5度，將被禁止出入。由觀眾親和坐席組成的兒童區座席等沒有運營，而是讓來到體育場的觀眾以空一個座位以上的方式就坐。水原KT Wiz Park已經完成了區分觀眾席可以坐的地方和不可以坐的地方的膠帶作業。 平時觀看比賽時吃的食物也不能帶入賽場，在賽場內購買的食物只能在指定場所食用。 隨著職業體育允許觀眾入場，各俱樂部的財政困難在一定程度上也將得以緩解。以棒球為例，由於“無觀眾比賽”導致入場收益消失，平均每場比賽損失1億韓元左右。擁有球場內設施運營權的球隊也因未能在棒球場內經營店鋪，所以大體上沒能得到根據銷售而簽定的租賃收益。 對於允許觀眾現場觀看比賽，棒球迷們大體上持歡迎立場。一位棒球迷滿懷期待地說：“我想親自來到比賽場，感受選手們的熱情，同時也要挺起因新冠疫情而縮成一團的肩膀。”也有遺憾的反應。公司職員A某說：“為了大聲助威和享受大快朵頤的樂趣，來到了棒球場。因為有很多制約因素，所以去現場觀看似乎還為時過早。”

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