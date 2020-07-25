中國報復，關閉美國領事館，發動“全面戰爭”. July. 25, 2020 07:44. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國強烈指責中國國家主席習近平是“破產的極權主義的信奉者”，並宣布將全面修改對華包容政策基調。為了報復美國關閉中國駐休斯敦總領事館，中國政府下令關閉美國駐四川省成都總領事館。 有分析認為，隨著美中貿易糾紛、新冠疫情責任攻防戰、香港維護國家安全法的制定等，水平不斷提高的中美矛盾升級為全面外交戰，兩國建交41年來首次面臨斷交之前的狀況。 美國國務卿邁克·蓬佩奧當地時間23日在加利福尼亞約巴林達的尼克松圖書館發表了題為《共產國家中國與自由世界的未來》的演講。他在演說中表示：“前總統理查德·尼克松曾說，‘我們擔心我們是不是讓中國向世界開放，制造了怪物'，現在我們正處於這種狀況。”他的意思是，自1972年時任美國總統尼克松訪問中國後，美國持續了約50年的對華包容政策，成為中國成長為威脅西方世界的最大敵國的契機。 隨後，蓬佩奧表示，“有必要牢記中國共產黨的本質是馬克思和列寧政權”，“全世界熱愛自由的國家應該誘導中國的變化”，要求同盟國共同參與對華施壓。對於關閉中國駐休斯敦總領事館的決定，他聲稱：“因為這是中國間諜活動和知識產權盜竊行為的中心。” 中國外交部24日向駐中國美國大使館通報稱：“撤銷美國駐成都總領事館的設立和運營許可”，“美方必須停止駐成都總領事館的所有業務和活動。”外交部表示：“此次措施是對美國不理智行為的正當而必要的應對”，“也符合國際法、國際關系基本準則和外交慣例。” 他接著補充說：“中國並不希望看到美國和中國現在所處的狀況”，“希望美國立即撤回錯誤的措施，為兩國關系正常化創造必要條件。”

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