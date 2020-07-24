作為百年大計的行政首都搬遷，不是像軍事行動那樣強行推進的事情. July. 24, 2020 10:42. . 共同民主黨院內代表金泰年20日在交涉團體代表演說中提議遷移行政首都後，執政黨正在展開速度戰。金泰年在昨天的政策協調會議上強調，“完成行政首都已成為公論，的完成，那就進行到底吧。”據悉，共同民主黨成立了以禹元植議員為團長的工作組，並制定了“在2022年總統選舉之前，通過朝野協商制定並推進行政首都遷移特別法”的行動計劃。 雖然執政黨領導層稱這不是為轉變局面而提出的問題，但從時間上來看，這壹突然推進的背景令人難以釋疑。出臺22次的房地產對策的失敗和前首爾市市長朴元淳的性騷擾嫌疑，直接導致了國政支持率的下降。金泰年以遷移行政首都的名義提出“緩解首都地區過於密集和緩解房地產問題”，也與這種氛圍不無關系。這也是有評價稱行政首都遷移是扭轉房地產失敗政局的反轉籌碼的原因。 遷移青瓦臺和國會等遷移行政首都，事實上等於遷都。這是壹個國家應該作為百年大計推進的重大問題。雖然2004年憲法法院的違憲判決也是需要克服的難關，但這種重大歷史事件難道是像軍事行動壹樣強行推進的事情嗎？也就是說，連政府在制定並推進細小政策時也要經歷的最起碼的公論化程序都沒有，就拋出來要求接受執政黨人士密室討論出來的結論。 現在要討論的課題也不只壹兩個。從冷靜評價作為行政中心復合城市打造的世宗市的功過開始，在研討南北關系和國土綜合發展戰略的基礎上，繪制藍圖，並提交給國民，這才是正道。具有親文在寅傾向的前總統直屬政策企劃委員長鄭海求21日表示：“行政首都問題應該考慮朝鮮這壹存在”，“這不是壹瞬間就能判斷的問題，即使需要時間，也應該進行認真的討論。” 文在寅總統表示，自發生新冠疫情以後，最大的國政課題是克服新冠經濟危機。為此，政府和執政黨通過了超過35萬億韓元的第三次補充預算案，並表示今後5年內投入76萬億韓元預算的韓國版新政將作為泛國家性課題推進。在這種情況下，政府又要推進需要數十萬億韓元預算的行政首都遷移計劃，難道要毫無計劃地開展工作嗎？如果執政黨考慮到大選這壹政治日程而倉促推進看似出於政略的行政首都遷移構想，將很難得到國民的同意。

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