6•25時期流落海外的松廣寺“熾盛光如來圖”從英國收回. July. 24, 2020 10:43. by 金民 kimmin@donga.com. 推測為6•25戰爭時期流落海外的朝鮮時代佛畫回到了祖國懷抱。 大韓佛教曹溪宗（總務院長圓行大師）23日表示，與國外所在文化遺產財團（理事長崔應天）和松廣寺一起收回了曹溪叢林松廣寺的《熾盛光如來圖》。 之前，國外所在文化財團上個月對海外的韓國文化遺產進行了監測，結果確認松廣寺的《熾盛光如來圖》在國外拍賣市場拍賣。財團分析該佛畫的下端記錄後發現，制作年份和供奉的寺剎名雖然被毀損，但了解到該佛畫曾供奉在松廣寺的庵內。之後經過與收藏者的協商，於上個月28日從英國收回了畫作。 該記錄中有香湖妙英和龍船天禧大師參與佛畫制作的內容。兩位大師是19世紀後期在全羅道活動的畫僧，曾制作了很多松廣寺和仙巖寺的佛畫。還有1857年在松廣寺建立供奉《熾盛光如來圖》的星山閣的內容。此次收回的《熾盛光如來圖》很有可能被供奉在星山閣。 《熾盛光如來圖》是將北極星、北鬥七星等星座，用如來和聖君進行擬人化描寫的佛畫。在韓國國內，流傳著該佛畫是高麗∼朝鮮後期制作的作品的說法。據悉，松廣寺的《熾盛光如來圖》是在1898年創作的，在綢緞基底上彩繪而成，大小為141×102厘米。中央有熾盛光如來，左右兩邊象征太陽和月亮的日光菩薩和月光菩薩雙手合十。 曹溪宗方面表示：“就像過去收回的雲門寺《七星圖》、奉恩寺《十王圖》和梵魚寺《神眾圖》一樣，將與國外所在文化遺產財團合作，系統地收回國外文化遺產。”

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