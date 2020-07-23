“與李青龍沒能在同一支球隊效力有些遺憾，但‘雙龍德比’讓我很興奮”. July. 23, 2020 07:45. by 金正勛記者 hun@donga.com. “（如果8月30日的‘雙龍德比’成功上演）這對我來說是一場特別的比賽。” 時隔11年重返國內舞臺的奇誠庸（31歲•FC首爾•照片）22日在入隊記者會上對與“摯友”李青龍（32歲•蔚山現代）的對決表示期待。奇誠庸表示：“李青龍是我尊敬和喜歡的朋友。昨天也通了電話，但遺憾的是我們兩人沒能在同一支球隊效力。雖然之前曾在英國賽場進行過對決，但在韓國國內見面時，心情應該會很奇妙。” 奇誠庸和李青龍在2006~2009年間曾一起在首爾效力。奇誠庸1989年1月出生，李青龍1988年7月出生，但由於奇誠庸是“89年生大生日”，兩人一直像同齡人一樣交往。李青龍於2004年率先披上了首爾隊的戰袍，奇誠庸於2006年加盟。兩人從2007年開始作為球隊的主力活躍起來。球迷們曾稱“韓國足球的未來”的兩人為“雙龍”。2009賽季結束後，李青龍前往英超博爾頓隊，奇誠庸則前往蘇格蘭豪門凱爾特人隊，兩人開始了歐洲生活。本賽季即將來臨之際，身穿蔚山現代隊隊服的李青龍，在截至22日進行的前9輪聯賽中取得了3粒進球、1次助攻的成績。 奇誠庸還對活躍在卡塔爾聯賽的同齡球員具滋哲（31歲•阿爾加拉法）發出了強烈的信號。最近，在具滋哲的社交網絡服務(SNS)上留下“快點回到韓國”信息的奇誠庸表示，“從小就苦惱著如何將我們得到的那些東西反饋給球迷，並思考如何結束自己的足球生涯。因為曾一起討論過這些話題的滋哲也熱愛K聯賽，所以我想如果合約到期，滋哲應該也不難做出決定（回歸K聯賽）。” 奇誠庸當天還透露了最終選擇首爾作為K聯賽回歸球隊的理由。他說：“在（協商破裂的）冬季，對球隊確實有過遺憾的部分。但是，因為新型冠狀病毒感染癥，我在西班牙與家人分開生活之後，對家人的思念越來越深，也重新想到了重返K聯賽。在這次協商過程中，還與崔龍洙主教練進行了充分的對話。”

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