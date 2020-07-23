“懲罰富人”的稅制改革……動搖稅收均衡的“稅金政治”. July. 23, 2020 07:45. . 政府昨天召開稅制發展審議委員會，確定了明年的稅法修改案。提高所得稅的最高稅率，增加富裕階層稅金，減少小規模個體戶的稅負，是典型的“富人增稅、平民減稅”。與擁有壓倒性議席的共同民主黨已經達成協議，預計大部分將照常實行。 修正案的“突然王牌”是提高所得稅率。制定超過10億韓元的區間，稅率比現有的42%提高3個百分點，達到45%。16000名左右的人每年要多交9000億韓元的稅金。文在寅政府在2017年將最高稅率從40%提高到42%，創下了“任期內兩次上調所得稅”的罕見紀錄。 綜合不動產稅的壹住宅擁有者稅率上升了0.1∼0.3個百分點，三住宅擁有者和調整對象地區兩住宅擁有者的最高稅率最高達到了6.0%。從明年6月開始，出售住宅的多住宅者最多要繳納75%的懲罰性轉讓所得稅。 相反，把附加價值稅簡易課稅對象標準提高至年銷售額8000萬韓元，對約23萬名經營者減免5000億韓元的稅金。簡易課稅對象的擴大違背了稅源透明性擴大原則，所以稅政當局長期以來壹直反對，但由於執政黨的強烈要求，最終被包括在改革方案中。 文在寅總統出面阻止，政府決定將股票交易收益轉讓所得稅的征收推遲到2023年，證券交易稅的下調將提前壹年從2021年開始。改革方案明確表明的意圖，將最大限度地消除可能引起包括執政黨支持層在內的階層不滿的因素，對“擁有更多的人”盡可能以最大值增加稅金負擔。 壹直承擔80%左右勞動所得稅的上層10%高收入層的負擔必然會加重。仍有40%左右的勞動者沒有繳納所得稅，正向著“寬稅源、低稅率”原則的相反方向發展。由於稅率的提高，包括地方所得稅在內的韓國實際所得稅最高稅率增加到了49.5%，在國民收入3萬美元、人口5000萬名以上的經濟合作與發展組織會員國中位居第七。遠遠超過了美國、英國、德國、意大利。 據說，所得稅率上調案是在最後接受執政黨的要求後加入的。由於房地產政策失敗等，支持率急劇下降，所以出現了尋求加強“富人vs窮人”構圖的稅制改革。雖然過去也有很多政權以政治理由修改稅制，但從未如此露骨地包含理念性意圖來改變稅制這壹國家根基。政治邏輯正在打破稅收制度的均衡。

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