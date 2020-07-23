時隔兩個世紀重新找到的作家姓名. July. 23, 2020 07:46. . 壹位身著簡潔白色連衣裙的年輕女性正在畫畫。右手握著鉛筆，左手把著放在大腿上的黑色畫板。金發的長發往上梳起，身體微躬，充滿朝氣而強烈的視線，凝視著我們。 1917年這幅畫被捐贈給紐約大都會美術館時，毫無疑義地被認為是法國新古典主義大師雅克·路易·達維德的傑作。畫兒被稱為“紐約的大衛”，成為美術館中最受歡迎的名畫。但1951年發生了令人震驚的事情。美術師查爾斯·斯特林表示：“該肖像畫被展出，是在達維德拒絕參加的1801年巴黎沙龍展上”，“畫家可能是達維德的女弟子康斯坦斯·夏爾邦蒂埃。”著名美術史學者的意見立即被當作真理接受。 之前壹直稱之為大衛傑作的學者們突然改變了態度。他們紛紛指出，這並不是發現了壹個能與達維德相媲美的驚人女畫家，而是作品的錯誤部分和缺點現在才得到了解釋，它是壹幅流露出“女性氣息”的畫。1995年，美術史學家瑪格麗特·奧本海默主張，這是另壹位女畫家瑪裏德尼茲·比勒的作品。對於比勒爾，除了出生於畫家家庭、與兩個姐姐壹起作為肖像畫家活動、與建築師結婚之外，幾乎沒有其他傳聞。美術史家安妮·希戈內特進壹步查明了畫家是比勒，畫中的背景是曾被學美術的女生用作工作室的盧浮宮的壹個畫廊裏的事實。畫中的模特是畫家的同事夏洛特·杜巴爾·多涅，當時兩人都是那裏的學生。 目前，美術館將作者姓名記作“比勒”。畫家尋回自己的名字，共花了兩個世紀。比勒在結婚後也繼續了作品活動，但是剩下的只有極少數。也許還有壹些作品掛上了男畫家的名字，懸掛在別的美術館的墻上。

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