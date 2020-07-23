隨同B-1B展開關島行動的美國戰略司令：“遏制中俄”. July. 23, 2020 07:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，實際負責美國核武器運用的美國戰略司令查爾斯·理查德（海軍上將）最近親自參加了被稱為“死亡天鵝”的B-1B戰略轟炸機在關島展開的行動。 繼最近大舉出動航母和轟炸機進行南中國海軍事演習後，全權負責“三大核力量”（洲際導彈、轟炸機、核潛艇）等核武器運用戰略的美軍首長親自前往現場，實屬罕見。有分析認為，這是對中國在東北亞的擴張亮出“紅牌”，同時也是對堅持核威脅的朝鮮發出的間接警告。 美國戰略司令部22日通過推特公開了身穿空軍戰鬥服的理查德乘坐空中加油機，坐在操作人員旁邊，觀看給兩架B-1B轟炸機加油場面的視頻。理查德表示：“剛剛結束加油的兩架B-1B現在根據‘動力十足的轟炸機展開戰略’，正在飛往印度太平洋地區。” 18、19日接連從美國本土出發、部署在關島安德森基地的4架B-1B中，有2架被派往了空中加油現場。當時，4架中的兩架在韓半島和日本附近的東部海域上與航空自衛隊戰機舉行聯合訓練後，曾前往關島。 理查德說：“只有美國具有向全世界任何地方投放戰鬥力的能力”，“這是遏制俄羅斯和中國等擁有強大力量的競爭國家的挑釁，維持區域內和平的核心要素（key）。”韓國軍方相關人士表示：“這是對於以中國為後臺、用核武器威脅韓美的朝鮮的默示性警告，決不要打進行挑釁的主意。” 此前，理查德在5月也曾表示：“現在競爭國、敵對國也在積極開發包括威脅美國、同盟國和夥伴的包括核在內的能力”，強調戰略遏制失敗時將進行“決定性應對”。

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