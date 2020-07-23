愛寶樂園迎來國內第一只大熊貓寶寶. July. 23, 2020 07:46. by 黃泰皓 taeho@donga.com. 世界上僅存2000多只的瀕危物種大熊貓在國內首次誕生。三星物產22日表示：“20日晚上9時49分，在京畿龍仁市愛寶樂園動物園生活的韓國唯一一對大熊貓雌性愛寶（7歲）和雄性樂寶（9歲）夫妻自然繁殖成功，愛寶在開始陣痛1個半小時後，順利產下一只雌性大熊貓寶寶。大熊貓寶寶身長16.5厘米，體重197克。” 這距離2016年3月愛寶、樂寶熊貓情侶來到韓國，在愛寶樂園生活已過去1601天。入境時分別只有3、4歲的父母大熊貓在愛寶樂園健康成長，長成了120公斤左右的成體，從去年開始愛寶樂園方面對它們的懷孕和生育期待很高。 大熊貓的育齡期一年只有一次，3、4月左右只有1~3天。 另外，幼崽是以成體體重800分之一至900分之一的早產兒狀態出生的。因此繁殖面臨非常大的困難。飼養員姜哲元說：“為了熟悉彼此的體味，定期更換房間，通過定期的健康檢查，科學分析荷爾蒙變化數據，選擇最佳同房日，並於今年3月成功實現了自然交配。” 新生的熊貓雖然出生在韓國，但繼承了父母的“國籍”，屬於中國。熊貓父母是以中國政府租借的形式來到韓國的。大熊貓寶寶將由韓國出資50萬美元的基金，飼養到成體後過4~5年再送回中國。遊客公開計劃將在大熊貓寶寶出生5~6個月後進行。

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