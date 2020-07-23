三星電子向半導體合作企業員工提供365億韓元的巨額獎勵. July. 23, 2020 07:46. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子22日表示，向第一、二次半導體優秀合作公司的職員支付今年上半年（1~6月）的獎金，總共365.3億韓元。以上半年為準，這是歷屆規模最大的一次。三星電子方面期待此次獎勵能對因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫情而停滯不前的內需經濟的活性化（刺激內需）有所幫助。 當天，三星電子表示，上半年將向達成“生產效率”和“安全”目標的297家半導體優秀合作公司的2.3萬多名職員提供獎勵。與去年上半年的獎勵（共323.3億韓元）相比，增加了42億韓元。三星電子通常會在上、下半年分兩次向生產及品質相關合作公司提供生產效率獎金，向環境安全及基礎設施相關合作公司提供安全獎勵，從2010年開始到目前為止，三星電子支付的獎金共達3800億韓元。 在三星電子華城工廠負責管道施工的西江I.N公司職員金賢錫表示：“計劃把就業後第一次得到的獎勵用於家庭旅行。為了每年都能得到獎勵，我們將更加重視公司的成果和安全。”華城工程代表柳成木表示：“1993年開始與三星電子合作後，公司的銷售額和人力規模分別增加了約10倍和20倍。與三星電子的合作是公司成長的基礎。” 另外，三星電子從今年開始為了強化合作公司的安全文化力量，與愛德華韓國、Doowon ENG等5個合作公司一起新設了“領跑人(Pace Maker)”制度。這些合作公司計劃與三星電子運營定期協議體，自律性地提高安全力量。

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