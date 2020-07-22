“變相增稅”引爆擁有稅炸彈……崩潰的征稅原則. July. 22, 2020 07:43. . 首爾每六戶人家中就有壹戶人家，因收到比去年上漲30%的財產稅通知書而感到非常荒唐。法律變更後稅率提高，還不是通過出售房屋獲利，但僅在首爾就有58萬戶家庭因為超過公示價格9億韓元的原因，需要繳納上壹年滿額的數百萬韓元的財產稅。除壹棟房子外沒有什麽收入的退休者們甚至表示，為了交擁有稅，還要找工作打工。 財產稅等擁有稅負擔劇增的原因在於，公示價格比房價上漲更快、上漲幅度更大。政府為增加擁有稅負擔控制房價，把財產稅、綜合房地產稅以及健康保險費征收標準的共同住宅公示價格連續3年上調，在首爾更是10%以上，市價超過9億韓元的公寓公示價格已上漲到市價的75%∼80%。部分江南地區公寓的價格對比現實化率接近90%。 如果9月份繳納剩余的壹半財產稅，12月份還要接受綜合房地產稅通知書，那麽對稅金的不滿將會進壹步增大。預定本月在國會獲得通過的壹住宅擁有者的綜合房地產稅稅率上調0.1∼0.3個百分點的法案，雖然從明年開始適用，但是首爾共同住宅公示價格今年上漲了14.7%，計算綜合房地產稅時使用的公平市場價格比率以2022年100%為目標，比去年增加了5個百分點，因此擁有稅負擔劇增是不可避免的情況。因此，門戶網站上連日來以“活不下去，稅金炸彈”為關鍵詞、反對懲罰性房地產課稅的“實時檢索詞挑戰”活動持續不斷，在首爾市中心舉行集會等，國民對稅收不滿的呼聲日益高漲。 專家們指出，在沒有國會立法的情況下，政府通過提高公示價格、公正市場價值比率的“變相”方法增加稅額的做法，違背了“稅額由法律制定”的憲法中課稅法律主義原則。也有意見稱，以“有負擔就賣房子”的方式，向只有壹棟房子的這些人征收難以承受的擁有稅，可能會違反“禁止過度原則”。雖然征稅的基本原則如此動搖，但政府和執政黨正在磨刀霍霍，要在本月內通過極端上調房地產稅額負擔的法案。

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