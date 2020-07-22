牧羊人的祈禱. July. 22, 2020 07:43. . 有時會因偏重形式或沈溺於惰性之中，錯過最基本、最核心的東西。波斯詩人魯米所講述的故事就深入探究了這一點。 有一天，摩西聽到了牧羊人祈禱的聲音。“上帝，您在哪兒？ 我想幫您。我想給您修鞋，給您梳頭發。我想給您洗衣服，幫您抓虱子。到了睡覺時間，我想給您拿些牛奶，親吻您的小手和腳。”摩西無法再去聽那樣的祈禱了。那人竟敢向神提起鞋和牛奶，並抓虱子，這如何使得，實在是大大的不敬。他火冒三丈，中斷牧羊人的祈禱。他還嚴厲地批評道，“不要說無知的話，要說有格調的話。”牧羊人有些怯場，撕扯著衣服，嘆著氣跑向了沙漠。 摩西確信自己做了正確的事情。但是神是不是責罵了他？“你是作為預言家來將人們和我結合的嗎？還是為了拆散他們而來呢？”以懇切的心情祈禱的人怎麽能被教訓和侮辱呢？膜拜的方式無論好壞，都不是排序。即，祈禱這件事哪有對錯可言。像褻瀆神靈一樣聽到的東西，有時可能是最真實的祈禱。 摩西意識到自己的錯誤後，去找沙漠裏的牧羊人並向他道歉。然後他對牧羊人說，從現在開始只要遵從自己的內心祈禱就可以。但是，牧羊人已經意識到這一點。他表現出來的單純和對神的火熱的心實際上就是祈禱的本質。摩西忘記了這一點，給牧羊人帶來了傷害。 魯米的故事冷酷地展示了我們應忠實於基本和本質的教訓。比起華麗的儀式和話語，這可以說是清楚地展現懇切的心和燃燒的渴望才是(祈禱的)核心的寓言故事。但是，這豈只是宗教的事情？

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