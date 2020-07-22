C羅達成“英西意三大聯賽均進50球”的目標. July. 22, 2020 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “進球機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(35歲•尤文圖斯)成為首位在英格蘭、西班牙、意大利職業足球第一級聯賽中均突破50粒進球的球員。 21日，C羅在意大利都靈的安聯體育場舉行的2019~2020賽季意甲第34輪主場比賽中攻入2球，帶領尤文圖斯隊以2比1取得了勝利。下半場第6分鐘，C羅利用點球率先破門，3分鐘後在反擊的情況下，接到隊友保羅•迪巴拉的傳球，用左腳推射破門，成功梅開二度。 當天，C羅攻入多粒進球，此次他的意甲個人進球數也達到51粒。據體育統計機構“奧普塔”透露，C羅2003年至2009年效力曼聯隊期間，在英超聯賽(EPL)共打進84球，在皇家馬德裏隊(2009年至2018年)共打進311球，成為歷史上首位在英格蘭、西班牙、意大利的正規聯賽中攻入50球以上的球員。另外，C羅僅用61場意甲聯賽就突破50粒進球，超過了過去被稱為AC米蘭“無缺點前鋒”的安德烈•舍甫琴科(68場比賽•退役)，創造了最少比賽場次突破50粒進球的記錄。 據意大利足球專門媒體《足球意大利》報道，C羅成為歷史上第二個在歐洲五大頂級聯賽(西班牙、英格蘭、德國、意大利、法國)中的3個聯賽中突破50粒進球的球員。此前，意大利AS羅馬隊的前鋒埃丁•哲科(34歲)在德甲聯賽(66球)、英超聯賽(50球)、意甲聯賽(77球)中均突破了50球。 C羅賽後表示，“比我創造的記錄更重要的是球隊的勝利。在剩下的4場聯賽中，我將為尤文圖斯隊的奪冠竭盡全力。”截止到21日，尤文圖斯隊積80分(25勝5平4負)領先排在第2位的國際米蘭隊(72分•21勝9平4負)8分。 本賽季C羅的目標之一就是登鼎意甲聯賽的首個射手王。在上個賽季意甲聯賽的出道賽季，C羅以21粒進球排在個人射手榜第4位。當天，C羅再進兩球，在本賽季意甲聯賽中攻入30球，與拉齊奧隊的射手奇羅•因莫比萊並列首位。此前曾在英格蘭和西班牙獲得最佳射手稱號的C羅表示，“為了球隊的勝利而努力，射手王頭銜也會自然而然地被迎頭趕上來。”

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