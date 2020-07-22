李在镕和鄭義宣時隔兩個月再聚會，共商“未來汽車”技術合作. July. 22, 2020 07:44. by 徐亨錫, 徐東一 skytree08@donga.com,dong@donga.com. 三星電子副會長李在镕和現代汽車集團首席副會長鄭義宣時隔2個多月再次會面。在現代汽車集團的研究開發(R&D)據點上，探討了無人駕駛、環保等未來汽車領域的合作方案。 21日，李副會長和鄭首席副會長在京畿華城市現代汽車集團南陽技術研究所進行了會面。這是對鄭首席副會長5月份訪問忠南天安市三星SDI事業場的回訪。當時鄭首席副會長從三星管理層那裏聽取了關於固態電池(Solid-state battery)等三星新一代電池技術的說明。這次以李副會長為首，三星電子DS(半導體)部門長(副會長)金基南、三星SDI社長全永賢、三星電子系統LSI事業部長(社長)姜仁燁等人訪問了南陽技術研究所。現代汽車集團方面，鄭首席副會長、現代•起亞汽車商品擔當(社長)徐寶信、研究開發企劃調整擔當(副社長)朴東日等迎接了李副會長一行。 李副會長一行聽取了包括氫燃料電動汽車在內的現代汽車的環保車輛技術和城市空中交通(UAM)、機器人技術等現代汽車集團未來事業的說明。據悉，李副會長和鄭首席副會長親自試乘現代•起亞汽車的無人駕駛汽車和氫燃料電動汽車，就彼此關心的領域交換了意見。據悉，現代汽車集團為了當天的活動，把在京畿高陽市的現代汽車工作室展示的未來汽車轉移到南陽技術研究所。 財界預測，以兩個集團最高經營層的相互訪問為契機，三星和現代汽車將在電動汽車電池、電裝零部件、顯示器等多個領域進行緊密合作。因為現代汽車集團在很少向外部開放的R&D核心基地邀請李副會長和電池及電裝零部件經營團隊的做法本身就非常罕見。這是雙方企業主首次訪問對方事業場所。 三星電子從數年前開始加強車輛用半導體、圖像傳感器、顯示器、音響等未來汽車所需的電裝零件事業。現代汽車集團為了到2025年為止推出包括23種純電動汽車在內的44種環保汽車，有必要在電池和電裝零部件領域展開R&D合作。 汽車業界相關人士表示：“我們期待以環保車為媒介，結合氫氣、電池等新一代能源和Mobility的韓國企業的事業合作。”

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