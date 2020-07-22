特朗普態度180度大轉變，“戴口罩愛國”. July. 22, 2020 07:44. by 華盛頓=常駐記者李正恩、紐約=常駐記者 柳在東 lightee@donga.com. 美國總統特朗普（照片）當地時間20日在推特上首次上傳戴著口罩的照片，宣傳稱此舉是“愛國”行為。此外，他還決定時隔三個月再次召開“新冠疫情發布會”，並親自出席。在距離總統選舉僅剩100多天的時候，美國國內確診患者接近400萬人，而且新冠疫情應對“失敗論”愈演愈烈，因此他改變了態度。 特朗普當天在推特上登出了訪問沃爾特裏德軍隊醫療中心時戴著口罩的照片，並寫道：“我們為了消滅中國病毒而團結。”他還說：“據說在難以保持社會距離時戴口罩是愛國性的”，“您喜歡的總統，沒有比我更愛國的人。”他親自在推特上上傳佩戴口罩的照片，是自今年1月底美國發生新冠確診病例後6個月來第壹次。 據美國有線電視新聞網（CNN）報道，盡管特朗普的幕僚們曾提出“在口罩上刻上‘讓美國再次偉大（MAGA·Make America Great Again）'等大選競選運動標語”等創意，建議他戴口罩幾個月，但他卻無視了這壹建議。但據說，最近在白宮舉行的競選連任戰略會議上，特朗普陣營的幕僚們直言不諱地提出問題，稱“從內部數據來看，特朗普對新冠疫情的應對也沒有得到（好的）認可”，最後特朗普讓步了。據《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）最近共同進行的民意調查結果顯示，只有38%的人認為特朗普對新冠疫情的應對很好。從3月的51%、5月的46%持續呈現下降趨勢。根據統計網站“世界實時統計”的數據，美國確診患者數當天壹日新增了62879名，累計確診達3961429名。死亡人數統計為143834人。 特朗普還將出席中斷3個月的白宮新冠疫情特別工作組新聞發布會。當天，他在會見記者時提到了佛羅裏達州等地的確診病例增加，並表示：“我們要做的事情是我參與進來，開始舉行新聞發布會。”他還說：“這是向大眾宣傳疫苗和治療方法相關信息的好方法。”發布會將於21日下午5點恢復。此前，特朗普曾在4月底的吹風會上提出“研究把殺菌劑註入人體”的非科學主張，在遭到輿論批評後，中斷了出席吹風會的活動。 包括佛羅裏達州在內，確診人數劇增的部分州正在研究重新封鎖措施。紐約州在皇後區和曼哈頓南部等紐約市的部分地區，數百名年輕醉漢占據道路享受快樂的場面被報道後，紐約州州長安德魯·庫莫當天出面警告稱：“如果不遵守社會距離，可能會再次取消恢復經濟的措施。”

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