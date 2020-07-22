韓國最早可在年內開發新冠病毒治療劑. July. 22, 2020 07:44. by 李美智 image@donga.com. 新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫苗最快也要到明年才能投入使用，但是治療劑最早可在年內開發。 傳染病治療劑大體分為4種：藥物再創造治療劑、血漿置治療劑、抗體治療劑、新藥等。藥物再創造治療劑是指在現有開發的藥物中，利用對治療有效果的藥物制造的治療劑。所謂血漿治療劑是指，在治愈患者的血漿中收集抗體後制成的醫藥品；抗體治療劑是通過控制遺傳因子直接制造抗體的方式。由於新藥開發需要很長時間，所以很多制藥公司主要致力於前3種治療劑的開發。 在國內，GC綠十字、富光藥品、Celltrion等制藥公司已經進入了治療劑臨床試驗階段。富光藥品的藥物再創方式治療劑臨床2床正在高麗大學九老醫院、高麗大學安山醫院等全國8家醫院進行。GC綠十字已經完成新冠病毒血漿治療劑臨床1床，計劃在本月末之前向食品醫藥品安全處(食藥處)提交臨床2床許可申請書。中央防疫對策本部副本部長權埈郁在21日舉行的新聞發布會上表示：“從血漿治療制劑的情況來看，從18日開始生產臨床試驗用制劑，預計8月中旬生產完畢，開始臨床試驗。” Celltrion公司正在開發抗體治療劑。Celltrion公司表示，將從9月開始正式生產臨床1床階段的該抗體治療劑。在完成臨床2床試驗之後，計劃立即得到食藥處的緊急使用許可，在這種情況下，預計從年末開始可以使用相關治療劑。 據國家臨床試驗支援財團透露，以本月10日為基準，國內為開發新冠病毒治療劑而批準的臨床試驗共有11件。

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