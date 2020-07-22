韓國開始運用世界第十顆軍事衛星，獨立偵察衛星的戰鬥力化有望提速. July. 22, 2020 07:44. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國成功發射了第壹顆軍事衛星“ANASIS-II”。至此，韓國成為世界上第十個運用軍事衛星的國家。由於擁有獨立的軍事通信衛星，預計今後移交戰時作戰指揮權的必要戰鬥力——國產偵察衛星的戰力化也將提速。 21日，據防衛事業廳透露，“ANASIS-II”當天上午6點半在美國佛羅裏達州卡納維拉爾角宇宙發射場被太空探索技術公司的“獵鷹9”火箭搭載後發射。“ANASIS-II”在發射32分鐘後，在630公裏高空與“獵鷹9”號正常分離，並於上午8時19分左右與法國圖盧茲衛星控制中心成功進行了首次通信。 “ANASIS-II”將展開天線和太陽能電池板，經過電力供應和兩周的軌道變更工作，落穩在約3.6萬公裏高空的靜止軌道上。據悉，衛星制造公司空中客車通過與地面站的通信，確認了“ANASIS-II”整體狀態良好。在經過3個月左右的性能檢驗後，將移交給韓國軍隊，用於正式執行任務。防衛事業廳相關人士表示：“今後將通過國防科學研究所開發的地面終端機試驗評價，在年內投入使用。” 軍方認為，如果“ANASIS-II”正式投入使用，將提高作戰能力。特別是“ANASIS-II”具備了不受朝鮮電波幹擾的影響，可以對聲音、文字、影像等進行加密傳送的尖端通信系統。與現有的通信衛星相比，數據傳輸容量增加了2倍以上，因此可以更迅速、更準確地指揮戰場。迄今為止，軍方使用的軍民兩用通信衛星“木槿花5號（ANASIS-I）”因抗幹擾能力脆弱、老化，很多人擔心在有事時會影響軍隊行動。 隨著確保軍事通信衛星，戰時作戰指揮權移交的核心課題之壹——偵察衛星的戰力化也備受關註。韓國軍方正在推進截至2023年使5顆國產偵察衛星戰鬥力化的“425工程”。軍方期待，如果自主通信、偵察衛星全部到位，即使不依賴美國戰略資產，也可以單獨展開行動。 此前，軍方曾於2014年以從洛克希德-馬丁公司引進40架F-35A隱形戰鬥機為條件，與該公司簽訂了由後者提供壹顆軍用通信衛星的合同。此次發射“ANASIS-II”時使用的“獵鷹9”壹級推進器5月份曾用於將世界上第壹艘民間載人宇宙飛船（“龍”飛船）運往國際宇宙空間站。

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