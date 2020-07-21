不要瞄向行政首都，應選擇搞活城市中心再開發的正面進攻法. July. 21, 2020 07:41. . 共同民主黨院內代表金泰年昨天在國會交涉團體代表演說中表示，“只有完成行政首都的建設，才能緩和首都圈過密和房地產問題”，提議遷移行政首都。雖然采取了征收懲罰性稅金、抑制貸款等22次限制措施，但首爾和首都圈的房價和全租價暴漲後，又把需要改憲的首都遷移作為房地產對策。 金泰年表示，“國會應該全部遷往世宗市，青瓦臺、政府部門也應該全部搬遷”，事實上主張了完全形態的行政首都搬遷。曾是前總統盧武鉉大選公約的“行政首都遷移”在2004年被判違憲，並被修改為“行政中心復合城市”。正如盧武鉉前總統自評“在選舉中嘗到了甜頭”，政治效果雖然不錯，但在抑制首都圈過密方面並沒有取得大的成果，行政能力和預算浪費現象也層出不窮。 對於執政黨院內代表突然提出政治影響巨大、且須修改憲法才能實施的行政首都遷移問題，未來統合黨非常對策委員長金鐘仁表示，“現在不能推翻違憲決定”，國民之黨的院內代表權垠希評價稱。“這是脫離政治圈共識的內容”，在野黨的反應非常冷淡。有分析認為，執政黨再次提出既不能立即實現、僅僅討論本身就能引發眾多爭議和國論分裂的行政首都遷移問題，其目的在於把因房地產政策失敗而爆發的國民的不滿轉向其他方向。 對於搖擺不定的綠化帶政策，文在寅總統昨天下結論說，“為了下壹代，綠化帶應該繼續保存，而不是解除”。因此，在增加首爾住宅供給的方法中，解除綠化帶的方案已被排除。雖然解除綠化帶是增加住宅供給的簡單方法，但是壹旦毀損就無法復原，因此有評價認為總統的保全決定是恰當的。但是，首爾的無住宅者、青年層等實際需要者需要大規模住宅供給的現實並沒有改變。 如果出於理念傾向和政治固執而放棄正面進攻法，只是尋找解除綠化帶、遷移行政首都等迂回之策而浪費時間，其造成的損失將在四五年後轉為國民的居住痛苦。在首爾市中心，有很多舊單獨、聯立住宅密集的地區。通過提高容積率和放寬限制，搞活再開發，對再建築也迅速啟動程序，這才是在需求者所希望的地區增加供給的最切實方法。

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