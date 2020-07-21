溫故知新. July. 21, 2020 07:41. . 閃電戰是第二次世界大戰時先進的戰術。據裏德爾•哈特介紹，第二次世界大戰前，肯定裝甲戰術價值的將軍只有20多人，他們來自美國和歐洲。 美國方面的領軍人物喬治•巴頓將軍出生於1885年。其祖父在南北戰爭中作為南軍戰死。巴頓坐在爺爺的鞍子上學習騎馬，並從南軍騎兵隊傳奇指揮官約翰•莫斯比那裏聽著騎兵的英雄故事長大的。從軍校時期開始，他就迷上了騎馬和擊劍。去法國時，他去找當時最優秀的擊劍教官，接受了培訓。 巴頓的兵種是老舊的兵種騎兵。曾是佩劍高手的巴頓在擔任中級軍官時期，還致力於改良騎兵。他設計了命名為“巴頓刀”的新騎兵刀，並傾盡全力更換現有的騎兵刀。巴頓刀是一把尖長刺刀。現有的騎兵刀是在馬背上揮舞著劈砍的刀。劈砍的威力也不大，要想在馬背上揮舞，就得直起身子。而刺殺可以在馬背上俯下身去刺。長刀可以先準確地刺向敵人。最重要的是，劈砍是線，刺是點。在所有攻擊中，刺殺是最難阻擋和防守的。 在20世紀，巴頓刀未能成為仗馬用刀。那麽，騎兵巴頓的人生會是虛無的嗎？俯下身子，盡全力發起點進攻。大膽地刺殺。就刺殺來說，先刺一秒就能成為獲勝的一方。這完全適用於閃電戰的邏輯。很多將軍對閃電戰的教理感到懷疑或害怕，就是因為缺乏對這種刺殺和點攻擊的信任和勇氣。 劍術在20世紀戰爭中是陳舊的。但劍術原理是戰爭的普遍原理。區分這些的能力、從陳舊的東西中找出普遍的、未來的真理的能力就是智慧。歷史學家

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