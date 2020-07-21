韓國藥企Celltrion：從9月開始生產新冠病毒抗體治療劑. July. 21, 2020 07:41. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 韓國Celltrion公司表示，將從9月開始進行新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)抗體治療劑的商業生產。與臨床結果無關，首先投入生產，在臨床2床試驗結果中取得有效結果後，立即啟動緊急使用批準程序，盡快實現商用化。 Celltrion集團會長徐廷珍在20日上午的在線記者見面會上表示：“我們的目標是致力於臨床試驗，力爭在最短時間內實現商業化。”Celltrion正在開發的新冠病毒抗體治療劑17日從食品醫藥品安全處獲得臨床1床試驗許可，以50名為對象，本周開始向接受試驗者首次註射。公司的目標是在完成一個月左右的臨床1床試驗後，完成以200~300名為對象的2床試驗和以2000~3000名為對象的3床試驗，然後在明年上半年實現商用化。 徐會長解釋說：“如果在臨床2床試驗結果中，安全性和有效性全部得到確認，將申請緊急使用許可。為了能在緊急使用許可或明年上半年最終許可下達時迅速提供藥品，將從9月開始在松島第一工廠開始生產抗體治療劑。” 徐會長還表示：“新冠病毒已經在全世界擴散，因此即使開發治療劑也很難在全世界普及並完全終結病毒。Celltrion將降低開發費用和制造成本，比開發抗體治療劑的任何公司都要便宜。” 另外，徐會長對今年年初公布的“年末退休計劃”也表明了始終如一的立場。他說：“今年年底前將指揮開發新冠病毒治療劑，明年將由後輩負責。”

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