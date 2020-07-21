“給大家展示真正的‘法國長笛特有的細膩感’”. July. 21, 2020 07:41. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 金有彬，長笛吹奏者，23歲。4年前19歲時成為德國柏林音樂廳管弦樂團的首席，第二年成為終身首席。站在同輩世界長笛界第一方陣的他在光復節的下月15日下午5點，將在京畿城南市帝爾艾藝術中心舉行獨奏會“法國之夜”。在節目方面，選擇了具有法國長笛音樂特有的細膩感覺，長笛專業學生必經的戈貝爾、夏米納德、福萊、維多爾的歌曲。 “這些作品都是法國高水平的演奏家們搬上獨奏舞臺的作品。在我們國家，學生時期經常以輕松的心態經過，因此感到很遺憾。從法國長笛音樂的音色到技術，我想讓大家看到我能看到的音樂。” 在第一部中，通過甘甜的戈貝爾的《馬德裏加爾(無伴奏合唱歌曲)》抓住氣氛，通過夏米納德的《小協奏曲》華麗收場。第二部分以音樂粉絲們熟悉的旋律—福萊的《帕凡》開始，經過“世界上最愛的曲子” 福萊的幻想曲，最後以技巧性的維多爾的組曲結束。 他從交響樂團低音提琴手的父親那裏繼承了對音樂的熱愛。跟著去了母親學長笛的音樂學院，結果他迷上了長笛。從那以後，“神童”這個詞一直伴隨著他。16歲時，他前往法國，先後在裏昂高等音樂學院攻讀學士、巴黎高等音樂學院攻讀碩士課程，並在2015年“捷克布拉格之春”國際音樂大賽中獲得冠軍。 對他來說，今年並不是一帆風順。他所屬的柏林音樂廳管弦樂團3月末接到了柏林州政府的取消所有演出日程的指示。“很多國籍的團員們幾天後都回到了各自的國家。”我正翹首以待舞臺再次打開，與“一半以上是父母輩”的團員們見面。 在20歲出頭的時候，負責著名樂團的長笛部分的作用是怎樣的？“我們的樂團雖然氛圍很自由，但大家有意識地避免欺生和歧視。因為是首席，所以要有領導能力，所以確實是比較困難的職位。應該明確主張，通過說服解決。但是什麽問題也沒有。這好像和我的性格很吻合。” 小提琴家金秀妍是該樂團的團長(樂團首席)。“以前我們並不認識。金團長為人非常善良，魅力也相當大。我為能在韓國人擔任團長的樂團的中演奏長笛而感到驕傲。” 畢業於奧地利薩爾茨堡莫紮特音樂學院最高演奏者課程，並擔任柏林國立音樂大學長笛伴奏講師的鋼琴家成海琳將擔任協奏。票價為4萬韓元。

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