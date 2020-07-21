孫興慜連續兩年成為熱刺隊“最閃亮的明星”. July. 21, 2020 07:42. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “孫旋風”孫興慜(28歲)連續兩年被評為托特納姆熱刺隊的最高人氣明星。 20日，英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊在英國倫敦托特納姆熱刺隊主場與萊斯特城隊進行2019~2020賽季EPL第37輪比賽後，舉行了總結本賽季的隊內頒獎儀式。這場比賽是托特納姆熱刺隊本賽季的最後一個主場比賽。 主人公是擁有自己單賽季最多攻擊點(18個進球、12個助攻)、亞洲球員中首位達成加入EPL單賽季常規聯賽“10個進球-10個助攻俱樂部”，切實發揮了熱刺隊王牌作用的孫興慜。 孫興慜包攬了通過熱刺隊會員的球迷投票等選出的“年度最佳球員”、“年度最佳進球”、“青少年球迷評選的年度最佳球員”、“官方支持者評選的年度最佳球員”等4個獎項。熱刺隊沒有公開投票人數和各球員的得票率。 在頒獎儀式上孫興慜表示，“對我來說，此次獲獎是了不起的業績。真的非常感謝粉絲們。”去年12月，孫興慜在與伯恩利隊的比賽中長途奔襲73米遠，甩開對方8名防守球員打進了一粒夢幻般的進球，此粒進球榮獲“年度最佳進球”。他說：“還在睡覺之前會重新看伯恩利戰進球的視頻。這是一粒非常漂亮的進球，也是一粒幸運的進球。” 由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的余波影響，比賽以無觀眾的形式舉行，未能與球迷分享榮譽，對此他感到非常惋惜。孫興慜表示，“上賽季因被罰下場而未能參加比賽，只參加了頒獎儀式。不過還是喜歡球迷坐滿賽場的場景…今天（我）雖然參加了比賽，但球迷卻看不到我，感到很傷心。” 孫興慜在上個賽季托特納姆熱刺隊的頒獎典禮上也包攬了全部4個獎項。 在頒獎典禮之前舉行的比賽中，托特納姆熱刺隊以3比0擊敗了萊斯特城隊。目前積58分(16勝10平11負)的托特納姆熱刺隊排在聯賽積分榜第6位(截至20日目前)，排名上升了一個名次。首發上場的孫興慜在上半場第6分鐘右腳射門破門，但由於皮球打在對方球員詹姆斯•賈斯汀的腿上折射入網，最終被記錄成了賈斯汀的烏龍球。進球後EPL主頁上雖然標記為孫興慜的進球，但負責評判進球者的“EPL進球審批小組”再次確認了進球場面，最終判定其為烏龍球。孫興慜將於27日做客挑戰水晶宮隊，迎來本賽季最後一場比賽。

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