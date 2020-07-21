參加選舉就服從結果？特朗普稱“拭目以待”，暗示可能不服選舉結果. July. 21, 2020 07:42. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 距離11月3日舉行的美國總統選舉還有100多天，被在野黨民主黨候選人拜登遠遠趕超的美國總統特朗普（照片）暗示似乎不會接受選舉結果的可能性，從而陷入了爭議。 特朗普在當地時間19日播出的福克斯新聞頻道采訪中，在被問到如果選舉失敗是否會服輸時回答說，“我討厭失敗，也不經常輸。讓我們拭目以待吧。”主持人再三詢問“能否回答承認選舉結果”，特朗普只是回答說，“既不會說Yes，也不會說No”。 在最近的輿論調查中，特朗普遠遠落後於拜登。根據當天公布的《華盛頓郵報》和ABC新聞頻道的共同調查，拜登的全國支持率為55%，大幅領先特朗普（40%）15個百分點。自上月中旬以來，光是特朗普以兩位數的差距落後於拜登，這已是第七次調查結果。穆迪分析公司也預測，考慮到失業率等經濟指標，拜登在全部538張選舉人票中確保308張，將充分超過特朗普（230張）。 華盛頓政界認為，如果特朗普以微弱的差距競選連任失敗，實際上可能會不服。當天，他就新冠疫情中作為對策被提及的郵寄投票表示強烈反對，稱這是“不正當選舉手段”。有分析認為，他擔心的是內心對民主黨支持的傾向較強、但投票率較低的年輕人和黑人選民會大舉參加郵寄投票。曾任特朗普私人律師的邁克爾·科恩表示：“從和他壹起工作的經驗來看，如果在選舉中失敗，絕對不會有和平的權力移交。” 2000年總統選舉時，民主黨候選人戈爾和共和黨候選人喬治·W·布什曾鬧過法庭之爭。戈爾在全體選舉人團數上以266比271的微弱差距敗下陣來，要求佛羅裏達州重新計票，因為佛羅裏達州的選票已被無效處理。由於小布什的弟弟傑布曾是佛羅裏達州州長，因此爭議進壹步升溫。盡管如此，戈爾在聯邦大法院做出中斷重新計票的判決後，敦促國民團結，並徹底服從，並沒有出現什麽混亂。 但是陣營之間矛盾激化的情況下，如果特朗普不接受選舉結果，不僅會引發法律訴訟，就連熱血支持者和反對派相對立，人們擔心不能排除發生暴力示威的可能性。

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