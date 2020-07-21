統壹部阻止“聯合國軍”司令部在“自由之家”舉行《停戰協定》紀念活動. July. 21, 2020 07:42. by 申圭鎭, 崔智善 newjin@donga.com,aurinko@donga.com. 據記者確認，統壹部最近沒有批準“聯合國軍”司令部使用板門店內的“自由之家”舉行《7·27停戰協定》紀念活動的申請。 據政府消息人士20日透露，“聯合國軍”司令兼韓美聯合司令羅伯特·埃布拉姆斯主辦的27日停戰協議紀念活動，為在板門店“自由之家”舉行，本月初要求批準使用，但統壹部沒有同意。據悉，統壹部向“聯合國軍”司令部轉達了拒絕立場，稱“考慮到（上個月16日）朝鮮炸毀開城韓朝共同聯絡辦事處等韓朝關系整體情況，難以給予協助”。 “聯合國軍”司令部出入非軍事區由“聯合國軍”司令部管轄，但板門店內距離軍事分界線最近的韓方建築“自由之家”歸統壹部所有。這裏也是去年7月朝鮮國務委員會委員長金正恩和美國總統特朗普單獨舉行首腦會談的場所。 有人指出，“聯合國軍”司令部從2013年開始每年都在“自由之家”舉行停戰協定紀念活動，因此此次決定多少有些例外。也有人說，統壹部不想突出6·25戰爭相關活動。據悉，“聯合國軍”司令部今年的活動將在板門店內的野外舉行。 對此，有人觀測說，圍繞非軍事區出入問題，“聯合國軍”司令部和韓國政府之間的老矛盾再次浮出水面。“聯合國軍”司令部在2018年禁止韓方人員和物資、器材的非軍事區通行，導致南北鐵路共同調查告吹。去年德國政府團代表訪問非軍事區時，“聯合國軍”司令部以安全問題為由沒有批準。因此有人懷疑，這可能是政府對此的回應。 去年10月，時任統壹部部長金練鐵也委婉地批評了“聯合國軍”司令部壹直行使的非軍事區出入控制權。他說：“非軍事性質的非軍事區出入應該有制度上的完善。”總統外交安保特別助理任鐘皙也在今年5月刊登在雜誌《創作與批評》上的談話中批評道：“（‘聯合國軍’司令部）想行使不像話的越權。”

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