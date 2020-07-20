美國考慮在海外重新部署美軍……現在不是指望著朝鮮的時候. July. 20, 2020 07:42. . 據美國媒體17日報道，美國國防部今年3月向白宮報告了削減駐韓美軍等海外駐軍的方案。韓國軍方當局人士稱，“這可能是為了施壓韓國要求多交防衛費”，警告不要擴大解釋範圍。 當然，裁減駐韓美軍的爭議不是第壹次出現，也不是壹兩次出現。比起同盟更重視金錢的特朗普總統每次要求增加防衛費分攤額時，都會同時提到削減美軍問題。但是，美國上月決定縮減9000多名駐德美軍，部署到波蘭等，重新部署駐海外美軍是隨時可以執行的政策。 美國國防部長埃斯珀在17日發表的題為《國家國防戰略的履行：壹年的成就》的資料中表示，將在數月內開始討論印度太平洋司令部等幾個戰鬥司令部的美軍重新部署問題。這意味著裁減駐韓美軍也不可能只局限於“用於談判的施壓”。 特朗普總統拒絕提高13%的防衛費分攤額方案後，韓美之間的談判壹直處於原地踏步狀態。雖然推遲談判可能會持續到美國總統選舉，但如果特朗普總統成功連任，分攤額和裁減駐韓美軍問題將成為最大的懸案。即使特朗普競選連任失敗，不管誰成為美國總統，也很有可能討論駐海外美軍的戰略性結構調整。因此，應尋求各種長期和短期的對策，但對韓國外交安保當局應對能力的懷疑正在加大。 現政府的新外交安保陣容中雖然有很多“朝鮮通”，但是卻沒有能引領韓美同盟的未來或進行緊密磋商和協調的美國問題專家。青瓦臺似乎只關註南北關系。雖然要通過緊密的外交磋商和協調來應對未來的不可預測性和朝鮮的挑釁威脅，但現實是圍繞朝鮮無核化和對朝政策出現分歧的同時，韓美同盟的堅固性也在動搖。必須牢記，如果對韓美同盟的主要懸案放手不管，壹直等到選舉結束，只會使同盟的裂痕擴大。

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