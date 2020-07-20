柳賢振被對方擊出2個本壘打失4分，但評價並不差. July. 20, 2020 07:43. by 金培中 wanted@donga.com. “韓國怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥•照片)在本賽季開幕之前登場的最後一場隊內分組對抗賽中表現不佳。 19日，柳賢振在加拿大多倫多羅傑斯中心舉行的自身評估賽上，在5局內包括2個本壘打在內共被對方擊出7個安打，失掉了4分。柳賢振在第2局上半局被安東尼•艾爾福德擊出2分本壘打，之後又在第5局被帕特裏克•基伯漢姆擊出了1分本壘打。 當初計劃打6局、投80球以上的柳賢振直到第5局結束共投出75個球，結束了當天的所有投球。美國職棒大聯盟官方網站(MLB.com)評價說：“雖然失掉了4分，但投球數增加到了75個，展現出了健康的面貌。”賽後柳賢振自評表示，“現在還在準備過程中。今天變速球和卡特球表現還不錯，但幾個快球集中在了中路，出現了長打。” 另外，MLB.com報道說：“當天是柳賢振2020年在羅傑斯中心上場的最後一天。”當天，加拿大政府以新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)大流行為由，決定禁止在多倫多舉行主場比賽。多倫多俱樂部表明了“尊重政府的決定”的立場。球隊計劃在近期內確定並公布替補主場。 與替補主場的確定與否無關，柳賢振都將在多倫多的首場比賽中首發出場。多倫多隊將於25日在美國佛羅裏達州聖彼德斯堡特羅菲卡納體育場舉行的與坦帕灣海盜隊的客場比賽為起點，開啟2020賽季的比賽。

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