美國媒體：“美國防部向白宮提出裁減駐韓美軍方案”. July. 20, 2020 07:43. by 兪載東 jarrett@donga.com. 據《華爾街日報》當地時間17日報道，美國國防部今年3月向白宮提交了包括削減駐韓美軍方案在內的幾個選項。有分析認為，在距離美國總統選舉還有100多天之際，美國用撤走駐韓美軍這張牌提高了防衛費分攤額的施壓強度，但也有人擔心，不能排除像最近決定削減駐德美軍那樣，削減駐韓美軍成為現實的可能性。 《華爾街日報》報道稱：“白宮去年秋天向國防部指示，為撤回（削減）在中東、非洲、歐洲、亞洲等世界各地的駐軍，要提出預備選項，為此，國防部向白宮提交了包括駐韓美軍相關內容的選項。”美國國防部就該報道表示：“不會就媒體的推測作出回應，我們正在日常討論部署全球美軍的態勢。”另外，美國國防部長馬克·埃斯珀在17日發布的題為《國家國防戰略的履行：壹年的成果》的資料中稱：“各戰鬥司令部正在討論在空白狀態下整合和縮小現有任務和態勢的方案。”他解釋說，非洲、歐洲等國家已經開始進行討論，印度太平洋司令部等也會在幾個月內開始研討。考慮到駐韓美軍屬於印度太平洋司令部管轄，可分析認為這壹表態是正式表明將討論是否縮減駐韓美軍等問題。 對此，韓國軍方人士19日表示：“韓美之間沒有討論或正在磋商（削減美軍）這壹問題，它也不是近期舉行的韓美國防部長視頻會談的議題。”據悉，軍方認為，美國討論裁減駐韓美軍是提高防衛費分攤額的“施壓籌碼”，同時正在調查其真實意圖和背景。

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