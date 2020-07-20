特斯拉誇張廣告在韓國引發爭議……公平委著手討論. July. 20, 2020 07:43. by 世宗=南建宇記者 woo@donga.com. 據悉，韓國公平交易委員會正在就美國電動汽車企業特斯拉的無人駕駛技術廣告是否存在誇大的成分進行討論。因為，德國地方法院判決特斯拉廣告虛假，在國內也引起了爭議。 19日，據相關業界透露，公平交易委員會正在調查特斯拉將本公司技術“自動駕駛技術(Autopilot)”廣告為無人駕駛技術是否違反了標示廣告法。自動駕駛是可以在道路上自動調整車輛方向或加速、剎車的技術。有人指出，這與其說是完全的無人駕駛，不如說是事實上更接近行駛輔助。 此前的14日(當地時間)，德國慕尼黑地方法院判決稱，“特斯拉雖然廣告稱‘自動駕駛’可以完全做到無人駕駛的程度，但事實並非如此，消費者有可能會對此產生誤會。”17日，國內市民團體“消費者主權市民會議”提及相關判決，並敦促公平交易委員會和國土交通部對特斯拉的廣告展開調查。 目前，公平交易委員尚未對特斯拉確定嫌疑，並正在對此進行討論。據悉，公平交易委員會內部有人主張，(特斯拉)難以成為調查對象。 韓國政府一位有關負責人表示：“對無人駕駛沒有明確的法律規定，因此很難適用於標示廣告法。”

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