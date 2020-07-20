美國在關島重新部署4架B-1B，2架在東海演習. July. 20, 2020 07:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 被稱為“死亡天鵝”的4架B-1B戰略轟炸機接連在關島重新部署。其中兩架在移動過程中還發出了在韓半島附近實施美日聯合軍演等牽制朝中兩國的信息。 據美國印度太平洋司令部顯示，18日(韓國時間)從美國本土基地出發的2架B-1B轟炸機沿途飛過與韓半島近在咫尺的日本附近東海上、到達關島基地。美國印度太平洋司令部表示，B-1B編隊在抵達關島前與日本航空自衛隊戰鬥機一起，在東海上實施了加強戰鬥準備態勢和互操作性的攔截演習。 美國印度太平洋司令部表示，19日又有2架B-1B在關島基地落地。同時，在官網上公開了4架B-1B進入跑道的場面。據悉，另外兩架B-1B從美國本土經夏威夷上空飛抵關島基地。 此前，美國曾於4月份將循環部署在關島的B-52轟炸機(5架)撤出本土後，於5月份在關島部署了4架B-1B轟炸機，一個多月後返回了本土。時隔一個多月之後，B-1B在關島重新部署。美國印度太平洋司令部在報道資料中表示：“(B-1B部署在關島)是為了支援以加強規範為基礎的國際秩序為目的的戰略遏制任務。” 此舉可以解釋為，美方試圖牽制中國在中國南海(南中國海)的擴張並抑制朝鮮挑釁的措施。部署於關島的B-1B戰鬥機雖然沒有裝載核武器，但發生緊急情況時只需兩三個小時就能飛到韓半島，可以對朝鮮全境的主要目標進行超精密打擊，是金正恩委員長最害怕的戰略資產之一。

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