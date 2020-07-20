定格動畫電影奎氏兄弟作品的誘惑. July. 20, 2020 07:44. by 孫宅均 sohn@donga.com. 介紹使用匹諾曹娃娃的“定格動畫(stop-motion Animation)”而廣為人知的奎氏兄弟作品的展覽“歡迎來到Dormitorium”將於10月4日為止在首爾瑞草區藝術殿堂Hangaram美術館第7展覽室舉行。 雙胞胎兄弟斯蒂芬•奎和狄莫瑞•奎1947年出生於美國賓夕法尼亞州的費城。兄弟兩人在英國倫敦和費城藝術大學藝術學校(RCA)畢業後，1979年在英國成立了自己的工作室，40年余期間一直以動畫師的身份積極活動。他們在話劇和歌劇舞臺布景設計、音樂錄影帶、商業廣告、電視節目標題等動畫之外的領域也發揮了獨特的個性。 受西班牙電影導演路易斯•布努埃爾(1900∼1983年)、捷克的木偶定格動畫大師揚•施萬克馬耶爾(86歲)的影響，不斷發表夢幻般的動畫作品。1986年在法國戛納國際電影節短片競賽單元中推出的《鱷魚街》受到了電影界的關註。 在此次展示會上，將公開與動畫視頻相關的插圖(illustration)、以木偶劇為背景設計精巧的模型布景(miniature set)、以電影海報的形式繪制的素描畫、文字設計形象等100多件作品。展覽的題目是從奎氏兄弟將自己的木偶動畫布景套裝叫做“Dormitorium”(住所)而帶來的。 奎氏兄弟被弗朗茨•卡夫卡(1883∼1924年)的作品所迷倒，受到了一直以來不斷推出將產業社會背後的不合理和不安、超現實主義和情欲主義融為一體的動畫片的評價。讓人聯想到美國電影導演蒂姆•波頓(62歲)的動畫片《臟男孩的世界》、《聖誕節的噩夢》、電影《陰間大法師Beetlejuice》和《理發師陶德》的奇怪殘酷氛圍的童話空間和形象。與奎氏兄弟、波頓導演一起工作的金宇燦作家的骨架作品也將一同展出。票價為8000~1.2萬韓元。

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