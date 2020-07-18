齊達內重掌帥印278天後皇馬重返冠軍寶座. July. 18, 2020 07:43. by 金正勛記者 hun@donga.com. “我無法用語言來表達自己此刻內心的喜悅之情。” 皇家馬德裏隊主教練齊內丁•齊達內(48歲•法國)17日確定球隊獲得西甲聯賽冠軍後，激動地表達了自己的感想。被球員們拋向空中慶祝的他賽後表示：“比取得冠軍聯賽冠軍還要開心”，賦予了西甲登頂的獨特意義。 皇家馬德裏隊(以下皇馬)當天在西班牙馬德裏阿爾弗雷多-迪斯蒂法諾體育場舉行的與比利亞雷亞爾隊的西班牙足球甲級聯賽第37輪主場比賽中，以2比1獲勝，捧起了2019∼2020賽季的冠軍獎杯。憑借當天的勝利，皇馬以26勝8平3負(積86分)的戰績，把與排在第2位的FC巴塞羅那(積79分)的積分差距拉大到7分，因此無論剩下的1場比賽結果如何，球隊都將奪得冠軍。 皇馬自2016~2017賽季奪冠後，時隔3個賽季終於從宿敵巴塞羅那隊那裏奪回了王冠。特別是皇馬在因新型冠狀病毒感染癥疫情而中斷的聯賽重新開始後，取得了10連勝，以這種戲劇性的方式獲得了冠軍。 歐洲媒體一致認為，齊達內主教練的領導能力是皇馬奪冠的秘訣。英國廣播公司(BBC)用一句“自2011~2012賽季之後，齊達內是唯一一位奪得西甲冠軍的皇馬主教練”來評價齊達內的能力。皇馬在齊達內離開球隊的前兩個賽季中，連續停留在了第三位，甚至都沒能獲得第二名。特別是在上個賽季，自2000年以後，遭遇最多失利(12負)，與競爭對手巴塞羅那的積分差距拉大到19分，創下了兩隊的聯賽歷史最大分差記錄。隨著胡倫•洛佩特吉、聖地亞哥•索拉裏主教練都沒能堅持一個賽季，接連被解雇，球隊變得滿目瘡痍。 自2016~2017賽季取得5年來的首次聯賽冠軍和2017~2018賽季贏得歐足聯冠軍聯賽(UCL)冠軍後，齊達內全面退出了主教練一職。他說“雖然這是很奇怪的瞬間，但是為了球隊繼續勝利，需要變化”，這是他辭職的背景。在2019年3月得到球隊重建的特命後齊達內重返球隊時，預測皇馬復活的專家並不多。雪上加霜的是，引領球隊進攻的“超級明星”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(35歲)轉會到了意甲尤文圖斯隊。 但是，在現役時期作為最佳中場活躍的齊達內主教練的領導能力在危機中更加耀眼。歸隊後集中加強了被指為球隊弱點的防守問題。齊達內以拉莫斯(34歲)為中心，構築了以費蘭•門迪(25歲)、瓦拉內(27歲)、庫爾圖瓦(28歲)、卡塞米羅(28歲)等球員組成的堅固的後防線。皇馬在2017~2018賽季共失掉44球，上賽季共失掉46球，而本賽季皇馬在37場比賽中僅失23球，在歐洲五大聯賽中，皇馬成為失球最少的球隊。BBC評價說：“齊達內執掌帥印後，時常讓皇馬的防守變得脆弱的‘反應遲鈍’風格發生了變化。隨著皇馬的防守更加嚴密，對方前鋒突破的空間減少了。” 齊達內在進攻方面給卡裏姆•本澤馬(33歲)增加了支援，並帶動了火熱的得分能力。本澤馬在當天的比賽中，包括獨進兩球在內，以21粒聯賽進球排在射手榜第二位，切實填補了C羅離開留下的空缺。維尼修斯•儒尼奧爾(20歲)、羅德裏戈•戈斯(19歲)等年輕巴西籍前鋒也助了一臂之力。 隊長拉莫斯表示，“奪冠的關鍵在於主教練。主教練是皇馬真正的‘船長’。”

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