文在寅稱“股市投資不能萎縮”，暗示將重新討論過戶稅擴大方案. July. 18, 2020 07:44. by 黃炯?, 宋忠炫 constant25@donga.com,balgun@donga.com. 文在寅總統17日表示：“此次金融稅制改革方案應不是令股市萎縮或打擊個人投資者意願的變化方式。”在政府宣布對個人投資者每年獲得2000萬韓元以上股份收益征收過戶所得稅的金融稅制改革方案後，爭議持續不斷，因此在22天後指示大幅修改。 據青瓦臺發言人姜民錫透露，文在寅表示：“應該把（稅制改革的）目的放在支持支撐因新冠疫情而處於困難時期的股市的動力——個人投資者和活躍股市上。請更加重視個人投資者的作用。”雖然政府上個月25日宣布，從2023年起，投資國內上市股票的個人投資者需要就過戶差益中年均超過2000萬韓元的部分最多繳納25%的稅金，但如果不廢除現有的證券交易稅，將成為“雙重課稅”，投資者的不滿情緒很大。 因此，有人觀測說，政府的修訂案將包括調整現行的2000萬韓元非課稅限度，提高金融投資所得課稅標準的方案。曾出現雙重課稅指責的證券交易稅的修改也勢在難免。國會政務委員會執政黨幹事、共同民主黨議員金炳旭主張在實行股票轉讓稅之前廢除證券交易稅。 有人批評說，繼房地產之後，圍繞股票市場，政府政策也引發了混亂。“6·17房地產對策”出臺後，受到“平民階層購房變得更加困難”的批評後，執政黨、政府、青瓦臺出臺了“7·10房地產對策”，就像文在寅總統再次指示供應對策壹樣，此次政府政策也未能反映市場狀況，反而帶來了混亂。

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