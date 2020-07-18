英國誕生歐洲最早的K-POP女子組合“KAACHI”. July. 18, 2020 07:44. by 林熙允記者 imi@donga.com. “KAACHI”出道了。這是歐洲最早的K-POP女子組合。出道曲MV在Youtube上僅60天點擊量就突破了1000萬次。達到這個程度，算是掀起了一般韓國偶像以上的旋風。成員構成是3名英國人和1名韓國人。被稱為“英國的粉墨(BLACKPINK)”的她們很不尋常。 15日，記者通過視頻采訪了倫敦所在的KAACHI組合的四名成員俊書(20歲)、達尼(21歲)、妮可(21歲)、Coco(26歲)。成員們異口同聲地表示：“長久以來一直憧憬著K-POP，但是直接以K-POP組合成員出道，甚至還得到了粉絲們的關心，真是難以置信。” 竟然是英國的K-POP組合…“KAACHI”從組合誕生開始就讓人覺得比“韓國的英國流行音樂組合”這樣的說法更陌生。KAACHI的企劃•制作者是Frontrow唱片公司代表(照片)、韓國人李慧琳(Monica Lee)。外籍公司職員、曾擔任阿裏郎TV編導的李某，在參加全球創業說明會時，聽到英國的企業環境後，發揮了與生俱來的冒險精神，2016年在倫敦創業。剛開始，她從事音樂流通和出版，專註於連接歐洲和韓國的作曲家。當時正好是K-POP人氣暴漲的時期。 “我曾經構想過以音樂和企業基礎設施好的倫敦為樞紐，打造歐洲K-POP組合，但誰都不願意投資。雖然公司只有4名職員，但是決定親自試一試。像獨立樂隊一樣。”(李慧琳代表) 李代表的大腦在去年10月找到了命中註定的“部下”。在出任舞蹈比賽評委的過程中，被俊書和妮可的舞蹈和能量所吸引。原來，兩人在6年的K-POP Cover舞蹈組合“UJIN”中表現活躍，並以倫敦頂級舞者而聞名。兩人交了朋友達尼之後，從11月開始進入了訓練過程。在梨花女子大學專攻韓國舞蹈，在倫敦通過現代舞獲得碩士學位的Coco(本名都妍秀)作為Frontrow職員兼編舞家進入後，在最後一瞬間作為“KAACHI”成員加入。演出陣容集結完成。 “雖然我本來沒有想過要當歌手，但是我在舞蹈隊活動的時候，作為表演者正在思考接下來要走的路。那時我遇到了‘KAACHI’。”(達尼) 組合名稱是“一起(together)”和“價值(value)”合在一塊的意思。該組合喜歡從多方面破除成見。從名字上看，俊書的名字似乎是韓國成員，但她的本名教露絲•戈麥斯。她是一名西班牙裔舞蹈演員，以韓語藝名“天使”活動，後來加入組合後變成了俊書。在出道曲《Your Turn》中擔任韓語演唱的不是Coco而是俊書。 成員們各自小時候偶然看到少女時代、BigBang、SHINee等，深深愛上了K-POP。尤其喜歡跳舞。 “K-POP舞蹈中所有風格和類型都混合在一起。商業舞蹈和純粹舞蹈、嘻哈和現代藝術的完美融合就是其魅力所在。”(妮可) KAACHI正在試驗西歐流行音樂和韓國流行音樂的黃金比例。追求K-Pop的美學，但在生活方面要維持“倫敦人(Londoner)”的特性。 “在倫敦生活，在尊重個性的社會環境下感觸很深。我想結合兩種文化的優點，打造一個更好的模式。我們將尊重每個人的生活，並向著一個目標一起前進。”(Coco) 雖然發型和化妝等視覺方面很難“就地取材”，但是正在努力最大限度地迎合K-POP的標準。雖然沒有合宿，各自打工生活，但每周有一天聚集在倫敦Oval Village地區的舞蹈工作室，練習舞蹈、歌曲、說唱，並一起聽在線韓國語講座。雖然目前還處於只能用喜歡的韓語說“炒年糕”(妮可)“一起”(俊書)“讓我們相愛吧(電視劇《陽光先生》的臺詞)”(達尼)的程度，但目標是在下首歌中成員們直接參與韓語作詞。 KAACHI正在準備10月左右發表的第二首歌。記者向成員們提出了有點招人嫌的問題。如果某一天能取得巨大成功，想在哪裏演出？ 如果在倫敦溫布利體育場和首爾蠶室主體育場中，只選擇一個舞臺，會作出何種選擇？ “嗯…在蠶室舉行演出…。”“如果能全球直播的話…”“那樣的話最棒的吧！”“比起那個，想先出演一次韓國電視歌謠節目，這樣就不會有遺憾了。” 像是約好了似的回答後，成員們互相看著對方的笑臉。和隊友擊掌慶祝的四名成員的明亮能量中閃過K-POP般的閃耀。雖然短暫但明確。

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