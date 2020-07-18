連續55周上漲的房租……通過過剩立法培養“房地產人才”. July. 18, 2020 07:44. . 對平民的居住生活產生巨大影響的房租價格正在動搖。首爾公寓全租價格連續55周上漲，上升幅度也很大。共同民主黨認為，要想控制全租房租，必須盡快實行“租賃3法”，加快了動作。文在寅總統也希望盡快立法，但市場似乎與他們的期待背道而馳。 專家們認為，全租房租上漲的最大原因是接連的政策失敗。在壹個月前的“6·17對策”中，實行重建2年實際居住義務後，搬走租房者直接入住的房主不斷增加，導致全租房的房源枯竭。黨政要在本月內立法的合同更新請求權、全月租上限制、全月租申報制等租賃3法，讓房主們感到了不安。據悉，限制租金上漲至少4年的法案即將實施，就連此前以相對較低的價格出租的房主也要求租房者大幅提高租金。財產稅和綜合房地產稅大幅上漲後，為了籌集繳納稅金的資金，除了全租金以外，以收取月租的方式提高月租金的房主也增多了。 隨著對房地產政策的輿論惡化，執政黨正試圖用破壞力更大的法案勒緊房主。共同民主黨院內代表金泰年前天表示：“現有的合同也將適用租賃3法。”也就是說，在更新法律實施前簽訂的合同時，也只允許上調5%的租金。同壹黨派的李元旭議員提出了在之前簽訂的全租合同結束後，在1年內想得到新租戶時只能提高“韓銀基準利率（現在0.5%+3個百分點）”的法案。該黨議員尹昊重則提出了讓地方自治團體長制定“標準租金”的法案。 最近，執政黨和政府接連推出的法案，令人搞不清是在穩定市場，還是在鎮壓市場的反撲，既是反市場性的，又是強制性的。這是用更加過激的政策來掩蓋政策失敗的局面。專家們的意見是，在期限剩余的租賃合同中追溯適用法律的話，有可能會違法，不知道執政黨和政黨是否就此進行過研究。“多住宅擁有者必須無條件出售住宅”式的政策之所以出臺，是因為不了解韓國的租賃市場。考慮到副作用，決定從明年以後分階段推進的“租賃3法”像閃電般實施，因此產生的全租價不安和租賃者的痛苦正在加重。政府和執政黨正在自釀“房地產人禍”。

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