全球變暖造成的怪物. July. 18, 2020 07:45. . “海洋是掌管地球氣候的重要角色。今天氣候變化導致的海水溫度上升，導致海平面上升，使海洋酸化，導致海洋糧食生產減少。” 這是聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯上個月8日在“世界海洋日”上發表的信息。他警告說，人類活動引起的酷暑導致大海沸騰，正在喪失調節氣候的功能。”“目前，世界海洋正在以每秒鐘向廣島投下5顆原子彈的熱量升溫。”今年1月由14名科學家組成的國際研究團隊在《大氣科學》雜誌上發表的論文也證明了這壹點。他們以最近海水急劇升溫為數值發出了警告。根據論文，從1987年到2019年，全世界海水的平均溫度上升了4倍以上。 海水的平均溫度在全世界範圍內上升固然是壹件大事，但局部海水的溫度上升也發揮了巨大的威力。最具代表性的就是“厄爾尼諾”。東南亞和澳大利亞出現幹旱、中南美暴雨傾盆等，全世界氣象災害頻繁發生。印度洋西部海洋的海水溫度上升，東部海洋的海水溫度下降的“印度洋偶極現象”也帶來了不小的損失。從去年年底到今年年初，它制造了澳大利亞的酷暑、幹旱和大型山火以及非洲和中東的蝗蟲群等災難。 與“厄爾尼諾”和“印度洋偶極”相比，還有被命名不過6年的海水溫度上升現象。就是“Blob”。從2014年到2016年之間，美國西部海岸廣大地區的海水異常升溫。科學家們認為這個現象很奇怪，所以取名為“Blob”。“Blob”壹名取自法國巴黎動物園中發現的生命體。作為單細胞有機體，這種粘液質形態的生命體雖然沒有大腦，但像人類壹樣具有判斷力，沒有消化器官也能吃東西消化。沒有胳膊和腿，卻能自由自在地伸展著身體移動。這是壹種破壞我們壹直以來想到的生命體概念的奇怪的存在。 科學家們稱美國西海岸海水溫度急劇上升為“Blob”，是因為奇怪的現象。不僅是動植物性浮遊生物和魚類，甚至到鯨魚等大型海洋動物，在食物鏈的所有階段都有無數海洋生物死去。95%以上的支努幹大麻哈魚卵死亡，食魚為生的100萬只海獅和海鳥也因沒有食物而死亡。2015年初，美國華盛頓州禁止挖貝殼。這是因為毒性很強的綠藻。這可以說是全球變暖導致的怪物。 海水溫度升高，會造成我們無法想象的災難。世界氣象組織表示，2019年是地球觀測史上海水溫度最高的壹年。現在海水的溫度已經上升到每年嚴重的程度，像“Blob”壹樣的災難將會發生得更多。希望阻止全球變暖的全球“綠色新政”壹定能取得成功。

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