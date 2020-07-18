國際人權官員：“人權問題，南北都不能把它當作政治工具”. July. 18, 2020 07:45. by 崔智善 aurinko@donga.com. “取消向朝鮮傳遞信息的‘脫北者’團體的法人許可，這（種做法）不像民主社會。” 專門負責朝鮮人權問題的首爾聯合國人權事務首任所長西納·保爾森（48歲，照片）17日強調：“如果所有的市民團體都按照政府的意願行動，就不是民主社會了”，“不取消法人本身就是向朝鮮展示韓國是民主社會的機會。”統壹部當天取消了向朝鮮發送傳單的“自由朝鮮運動聯合”等兩個團體的法人設立許可。 保爾森當天在首爾鐘路區聯合國人權事務所接受本報采訪時批判稱：“在民主社會中，所有市民團體都不能按照政府的意願行動”，“即使取消法人，也要阻止市民社會的聲音，這種做法不好。”他還指出：“必須保障韓朝邊境地區居民的安全”，“並不是對朝傳單本身，而是朝鮮對此的反應會帶來危險。” 針對韓國政府對朝鮮人權問題上持消極態度的說法，保爾森指出：“即使是在旨在與朝鮮維持良好關系的南北交流過程中，人權問題也不能排除。”他強調：“人權問題絕對不能成為南北任何壹方的政治工具。” 保爾森即將結束5年的工作，於19日離開韓國。人權事務所是2015年6月聯合國朝鮮人權調查委員會提出“需要監督朝鮮人權狀況的機構”後在首爾設立的。 人權事務所5年來與397名“脫北者”面談，記錄了超過5000件朝鮮人權侵害事例。保爾森表示，其間感受到了朝鮮的變化。他說：“朝鮮居民正在從中國吸收文化和信息。開始關註選擇職業的自由或決定人生的權利。”但是，對於朝鮮當局在人權問題上的態度沒有發生大的變化，他表示很遺憾。保爾森將在位於菲律賓的聯合國機構繼續人權相關業務。人權事務所所長暫時由副所長代理。

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