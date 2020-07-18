巴菲特持有的蘋果股份上漲48萬億韓元，孫正義投資生物股日賺1萬億韓元. July. 18, 2020 07:46. by 趙維拉記者、東京=朴亨俊 常駐記者 jyr0101@donga.com. 在第1季度(1∼3月)拿到最差成績單的美國伯克希爾-哈撒韋公司總裁沃倫•巴菲特和日本軟銀集團總裁孫正義最近分別在技術股和生物股的投資中大獲成功，挺起了胸膛。 16日(當地時間)，美國CNBC報道稱，蘋果公司的股價在3月份觸底後有所上升，伯克希爾•哈撒韋公司持有的股份共上漲400億美元(約48萬億韓元)，目前達到950億美元(約115萬億韓元)。伯克希爾•哈撒韋公司通過此次成果，挽回了第一季度497億美元(約59萬億韓元)的赤字。伯克希爾•哈撒韋公司曾在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫情初期的2月份大量買進美國航空股，在股價暴跌後，於4月份拋售了約40億美元的所有股份。 在投資蘋果公司之前集中於金融股和零售業的伯克希爾•哈撒韋公司的投資組合也將暫時以大型技術股為主。伯克希爾•哈撒韋公司目前投資組合中的約40%投資於蘋果。公司持有的蘋果股份從2018年11月的約25%迅速增加。據《財富》報道，伯克希爾•哈撒韋公司除蘋果外，還持有約16億美元的亞馬遜53.33萬股股票。 巴菲特總裁在2月CNBC的采訪中曾稱贊道：“(蘋果)是我認識的世界最頂尖的企業。我不認為蘋果是股票，而是認為它是我們第三位的產業。” 巴菲特總裁的另一個新投資處是能源企業。伯克希爾•哈撒韋公司本月初向中堅能源企業多米尼安能源公司投資了97億美元。這是伯克希爾•哈撒韋公司自2016年以後的最大規模投資。 第一季度遭受日本企業史上最大季度虧損1.4381萬億日元(約16.5萬億韓元)的孫會長的“軟銀願景基金”也在生物股上取得了成功。軟銀願景基金投資3億美元(約3600億韓元)並擁有41%股份的“接力療法”(與抗癌相關的生物風險企業)於16日在美國納斯達克上市，僅一天股價就上漲了75%以上。軟銀願景基金相當於賺了9.3億美元(約1.12萬億韓元)。 孫會長投資3億美元並持有21.8%股份的互聯網保險公司“Lemonade”的業績也不錯。該公司2日在美國紐約股市以29美元上市，16日收盤價漲至79.29美元。孫會長的持股價值增加了約6.76億美元。 孫會長在5月的記者見面會上曾自信地表示：“在88家願景基金投資處中，有15家公司將會大獲成功。其中一些企業有望成為獨角獸(unicorn，企業價值超過10億美元的創業公司)企業。”

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