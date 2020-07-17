“with corona（伴隨新冠）”，對大學既是危機也是機會. July. 17, 2020 07:33. by 李星昊 starsky@donga.com. “不知道是怎麽過去的。” 這是不久前見到的首都圈某私立大學校長的話。這是他在回顧新冠疫情襲來的今年第壹學期時說的話。搖著頭，臉上露出了空虛的微笑。大學在今年上半年也是壹片混亂。 在現場最難的是外國留學生的管理。按學期入境不容易，管理入境的學生更難。教職員給被隔離在宿舍或單間裏的留學生送去了便當和當作零食的炸雞。壹位私立大學的校長拿著水果到處看望留學生。入學處、學生處和負責國際交流的部門之間，還發生了所謂的“管轄爭論”。突然開始的在線授課也不可能順風順水。有的教授不僅沒有實時授課，甚至沒有錄制，只好把幾年前的陳年視頻資料拿出去。網上考試時，到處都爆出學生的尖端作弊行為。 光看這些，可能是失敗的壹個學期。但並非完全如此。在某就業信息網站上，向1050名大學生詢問了第壹學期網上授課的滿意度。滿意44%，不滿意31%。雖然各大學都有差異，但70%左右的教授對網上授課表示滿意。這是有原因的。大部分都是有準備的學校。另外，還努力從學生的角度進行溝通。首爾的壹所私立大學在去年第二學期時，在每個大型教室裏都設置了視頻錄制系統。只要像平時壹樣講課，就能制作相關的授課內容。首都圈某大學的護士大學教授們為了實習的學生們，淩晨出來親自準備防護裝備。如果實習課程正常進行，網上授課的滿意度自然也會提高。 第二學期的情況也大同小異。如果按照樂觀的預測，即使新冠病毒疫苗問世，到註射在我們身上至少也需要1年以上時間。從這壹點看，今年第二學期是左右各大學未來的時期。如果優化到“伴隨新冠”，能壹下子提高競爭力。但是，如果是硬扛到疫苗問世的想法，可能會在瞬間失去競爭力。首爾某私立大學的校長說，“說實話，第壹學期於大家都知道沒有時間準備，就亂七八糟地過去了”，“但第二學期的情況不同。如果不好好準備，學生們不會善罷甘休。” 動作快的大學正在為第二學期做準備。大部分計劃同時進行多種方式的線上和線下授課，就是所謂的“保持校園距離”。除了在線授課，還有很多問題需要解決。共同的苦惱是離家較遠的學生們的宿舍問題。在線下講座大幅減少的情況下，不能整個都花高價住在單間公寓裏。出於防疫，宿舍也很難全面啟用。部分大學正在考慮將宿舍當作類似愛彼迎的共享旅社來運營。即，在學生想要的期間以低廉的價格借給學生。即使住宿問題得到解決，也不能完全避免感染危險。因為學校無法管理已是成人的學生在校園外的私生活。 如果考慮到更近壹點的未來，有必要對今後入學的所謂“新冠考生”采取對策。小學、初中、高中學生學歷低下並非壹朝壹夕的事情，但新冠疫情正在產生更嚴重的差距。這是大學總有壹天要負責培養的人力資源。另外，還需要提高低學歷的大學教育。今年下半年乃至明年，不知會發生何種情況。所以必須做好準備。“伴隨新冠”時代對於具備競爭力的大學來說，是充分的機會。

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