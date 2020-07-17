三星電子副會長李在镕：“不要害怕變化，要站在前頭引領革新”. July. 17, 2020 07:33. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子副會長李在镕16日來到三星電機釜山事業場(營業場所)，視察了電裝用零部件生產工廠，要求職員積極應對搶占未來市場。李副會長當天強調表示：“變化的速度正在加快。不要安於現狀或害怕變化。” 李副會長當天訪問了被稱為“電子產業之米”的電裝用疊層陶瓷電容器(MLCC)專用生產線。MLCC是有規律地調節電子產品內電流的流向，並防止零件間電波幹擾的超小型零件。在汽車方面，搭載3000~1.5萬個電裝用MLCC，業界預測，隨著電動汽車及無人駕駛汽車等相關市場的擴大，電裝用MLCC市場也將迅速增長。 會上，李副會長強調稱“要站在前頭引領革新。面對不確定性不要退縮，要不斷挑戰。”李副會長會見了三星電機管理層，聽取了電裝用高溫•高壓MLCC、智能機器用高性能•高容量MLCC等的技術開發現狀報告，討論了人工智能(AI)及第5代(5G)移動通信等新技術擴散的中長期應對戰略。 三星電機相關人士表示：“隨著AI、5G等信息通信技術的發展和車載電裝零部件需求的增加，電裝用MLCC事業也在快速成長。李副會長的現場管理也是為了強調三星電機的積極投資及研究開發(R&D)。”當天李副會長訪問釜山時，三星電機社長慶桂顯、合作事業部長金鬥榮、經營支援室長姜鳳勇等一同出席。 進入今年以來，李在镕副會長親自前往三星電子、三星顯示器等主要子公司的事業場等，正在展開積極的“現場管理”活動。今年1月春節休假期間，他先後訪問了巴西馬瑙斯三星電子工廠、慶北龜尾智能手機工廠、京畿華城三星半導體研究所等。

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