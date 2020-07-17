美國稱要“提高朝鮮居民的信息接近性”，間接支持對朝傳單. July. 17, 2020 07:34. by 華盛頓=常駐記者 金正安 jkim@donga.com. 美國國務院就“脫北者”團體向朝鮮散發傳單引發的爭議表明立場稱：“我們將與國際社會合作，提高對朝鮮人權的認識，提高對信息的接觸性，促進朝鮮尊重人權。” 據“美國之音”16日報道，就該廣播電臺要求就“對朝散發傳單對提高朝鮮居民的知情權沒有多大幫助”發表評論，美國國務院發言人室相關人士作出了上述表示。該人士沒有直接提及，對朝散發傳單是提高對朝鮮人權的認識或提高信息接近性的手段，還是支持‘脫北者’團體散發傳單的行為。 “美國之音”分析稱，對於韓國政府和“脫北者”團體圍繞對朝散發傳單的矛盾，美國政府沒有按慣例回答“請向韓國政府詢問”，而是強調了推動在朝鮮“接觸信息”的美國政府的原則立場。這間接暗示了散發傳單有助於向朝鮮傳播信息的意思。同時，該人士還表示，“對朝鮮的人權狀況深表憂慮”，將傳遞信息的必要性與人權問題聯系起來。 此外，“朝鮮自由聯盟”代表蘇珊·索爾提當地時間15日就韓國政府告發向朝鮮散發傳單的“脫北者”團體並著手取消法人設立許可程序壹事，通過韓國駐美國大使館向文在寅總統發送了抗議書函。索爾提在信函中稱：“我相信，針對對朝散發傳單這種言論自由層面或者人權運動，相比管制而言，韓國更應該予以保護”，“擔心這會嚴重損害歷經數十年實現的韓國自由和人權保護的進展。” 索爾提表示，計劃將該問題在國際舞臺上焦點化。索爾提在與《東亞日報》的通話中表示：“連對‘脫北者’子女的課後指導項目，也面臨了中斷的危機”，“這是不能理解和非常遺憾的事情。”索爾蒂還表示：“正在與大赦國際等相關國際人權團體及美國議會等進行交流，將與他們聯手持續提出問題。

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