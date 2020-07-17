法研究團隊：“韓國新冠肺炎死亡病例少多虧了泡菜”. July. 17, 2020 07:34. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 研究結果表明，韓國因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而死亡的人數相對較少，這主要得益於泡菜。 據英國《太陽報》等媒體報道，法國蒙彼利埃大學肺醫學系名譽教授讓•布斯克及其研究團隊最近分析了新冠肺炎死亡者數和各地區飲食生活差異的相互關系，結果發現以發酵的白菜為主食的國家死亡者數少的共同點。 因為，如果食用發酵的白菜，可以減少ACE2(血管緊張素轉化酶2)數量。ACE2是人體細胞膜中的酶，主要在肺部。冠狀病毒與ACE2結合後進入身體。因此，如果多吃發酵的白菜，ACE2就會減少，病毒侵入身體的可能性也會減少。發酵白菜含有豐富的抗氧化劑，有助於強化免疫功能。 研究組還關註了德國酸菜(Sauerkraut)。Sauerkraut是用切絲的卷心菜腌制後發酵的德國式泡菜。和香腸等一起食用味道更好。 截至16日，韓國和德國的累計確診患者分別為1.3612萬人和20.1252萬人，但死亡病例僅為291人、9148人。兩國的致命率(確診者對比死亡人數)分別為2.14%和4.55%，遠遠低於意大利(14.37%)、西班牙(9.33%)、英國(15.43%)等國家的水平。 研究組解釋說，經常食用酸奶等發酵飲料的希臘、保加利亞和經常食用發酵魚子醬的土耳其也因為同樣的原因，與其他歐洲國家相比，相對來說因新冠病毒遭受的損失較小。 讓•布斯克教授建議說：“雖然之前對新冠肺炎擴散和飲食生活方面的研究並不感興趣，但如果改變食譜，能對強化冠狀病毒免疫有很大的幫助，那麽會馬上在早餐食譜中加入腌制的蔬菜。”讓•布斯克教授是世界衛生組織(WHO)下屬研究團體“關於慢性呼吸道疾病的國際聯合”(GARD)的主席。相關研究刊登在國際學術雜誌《臨床和轉化過敏(Clinical and Translational Allergy)》上。 2003年SARS(嚴重急性呼吸系統綜合征)流行時，也有意見稱發酵食品對預防SARS效果顯著。但韓國疾病管理本部此前一直表示：“沒有找到泡菜等特定食品具有新冠病毒預防效果的科學根據。”

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